Emil Jakobsen: "Ein richtig intensives Spiel"

Mit fünf Toren war Emil Jakobsen am Ende einer der drei Toptorschützen Dänemarks beim 29:26-Erfolg über Deutschland. Der Linksaußen der SG Flensburg-Handewitt freute sich nach der Partie über den erfolgreichen zweiten Durchgang ...

Wie hast du die Partie erlebt?

Emil Jakobsen: Das war ein richtig intensives Spiel. In der ersten Halbzeit hat das Deutschland richtig gut gemacht in der Abwehr mit viel Physis. Das war richtig schwierig für uns im Angriff. Ich finde wir haben auch richtig gute Chancen gehabt, aber Wolff war dann auch einfach Wahnsinn heute.

Was waren für dich die Knackpunkte, dass ihr das Spiel am Ende doch so an euch reißen konntet?

Wir haben im Angriff in der 2. Halbzeit etwas schneller gespielt, der Ball lief noch schneller als in der ersten Hälfte. In der Abwehr waren wir richtig kompakt und Emil Nielsen war unglaublich. Es ist schön so einen Torwart zu haben.

Ihr musstet auch den siebten Feldspieler bemühen.

Ja, wir haben so gute Passspieler, so dass das eine gute Waffe für uns ist, wenn es mal nicht so läuft. Wir kriegen ein bisschen Ruhe in diesem Sieben-gegen-Sechs. Das war einfach gut für uns.

Am Sonntag geht es gegen Frankreich. Worauf wird es ankommen?

Das wird ein richtig schwieriges Spiel. Sie haben in allen Mannschaftsteilen gute Spieler. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und viele Videos anschauen. Wir werden gut vorbereitet sein auf dieses Spiel. Ich freue mich einfach nur das Finale zu spielen.