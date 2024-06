Emil Jakobsen: "Das wird ein kurzer Sommerurlaub und dann folgt schön viel Handball"

Für sieben Spieler der SG Flensburg-Handewitt ist die Sommerpause in diesem Jahr etwas kürzer: Sie hoffen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Fünf von ihnen wollen das dänische Nationalteam vertreten.

"Man freut sich sehr, diese Zeit mit den Kindern zu verbringen", freut sich Johannes Golla auf die Sommerpause - auch wenn sie kürzer ausfällt als sonst. Ab dem 30. Juni bereitet sich der Kapitän mit der deutschen Nationalmannschaft in Hennef auf die olympischen Spiele vor. In Paris trifft er auch auf Slowenien um Teamkollege Blaz Blagotinsek.

Fünf weitere Spieler der SG stehen im vorläufigen Olympia-Kader der dänischen Nationalmannschaft und hoffen auf eines von 14 Tickets nach Paris. "Das wird ein kurzer Sommerurlaub - und dann folgt schön viel Handball", blickt Linksaußen Emil Jakobsen auf der SG-Homepage voller Vorfreude auf die nächsten Monate.

Alternativpläne?

"Olympia war für mich schon als Kind etwas ganz Besonderes", betont Johan Hansen. Auch der Flensburger Rechtsaußen hatte große Hoffnung auf eine Olympia-Teilnahme: "Ich habe den Sommer nichts anderes geplant", so der 30-Jährige. Im vorläufigen 20er-Kader wurde er von Nikolaj Jacobsen allerdings nicht berücksichtigt. Auf Rechtsaußen erhielten Noch-Fuchs Hans Lindberg und Flensburg-Neuzugang Niclas Kirkeløkke den Vorrang.

Im Gegensatz zu Hansen hatte Lasse Møller angesichts der starken Konkurrenz gar nicht erst Hoffnungen aufkommen lassen. "Ich habe meinen Sommer verplant", so der Rückraumspieler, der betont: "Wenn etwas passieren sollte, kann ich alles sofort ändern." Auch Møller ist nicht im vorläufigen Olympiakader der Dänen. Dort erhalten Simon Pytlick, Mads Mensah und Lasse Andersson den Vorrang. Auch Mikkel Hansen, Rasmus Lauge und Thomas Arnoldsen können sowohl auf Rückraum Mitte als auch auf Rückraum Links spielen.

"Balanceakt"

Hoffnungen auf einen festen Platz können sich neben Emil Jakobsen dagegen Torwart Kevin Møller, Kreisläufer Lukas Jørgensen sowie die Rückraumspieler Mads Mensah und Simon Pytlick machen. Am 24. Juni starten die Dänen in Faaborg mit der ersten Vorbereitungsphase. Am 3. Juli wird Nikolaj Jacobsen den endgültigen Olympia-Kader, bestehend aus 14 Spielern und drei Reservisten, benennen.

"Es ist ein Balanceakt, denn mit nur 14 Spielern ist es schwierig, alles abzudecken. Bei potenziell acht Spielen in 16 Tagen muss man sich überlegen, wie man seine Kräfte verteilt und gleichzeitig in der Lage ist, eine Verletzung zu verkraften. Ich habe also viele Überlegungen angestellt", wird Jacobsen auf der dänischen Verbandshomepage zitiert.

» Ohne Johan Hansen und Casper Mortensen: Dänemarks vorläufiger Olympia-Kader