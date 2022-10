Emery wischt die Tränen beiseite: "Man muss kalt und berechnend sein"

Unai Emery hat mitten in der Saison den FC Villarreal verlassen, um sich Aston Villa anzuschließen. Am Dienstag erklärte er seine Beweggründe - ohne über seinen neuen Klub zu sprechen.

Vom Tabellensiebten der spanischen Liga und Europacup-Teilnehmer zum abstiegsgefährdeten Tabellen-15. in England? Unai Emery geht diesen überraschenden Schritt. Kein Wunder, dass da ein gewisser Erklärungsbedarf bestand.

Licht ins Dunkel brachte er allerdings kaum in der eigens anberaumten Pressekonferenz in Villarreal. Nachdem er so ziemlich jedem im Klub gedankt hatte, erklärte er, es sei "eine berufliche und persönliche Entscheidung". Er habe zwar in Villarreal "einen wichtigen Teil meiner Familie" und "einen Teil meines Herzens wiedergefunden. Aber der Beruf ist in mir. Ich hatte das Gefühl, dass ich diese Option wählen musste", so der ehemalige Arsenal-Coach. Am Ende seines Eingangsstatements versagte ihm die Stimme.

Bei Klubboss Roig überwiegt die Dankbarkeit

Trost erhielt er ausgerechnet vom neben ihm sitzenden Klubboss Fernando Roig, der schon vor Emerys Worten überdeutlich gemacht hatte, dass man sich nicht im Bösen trennen werde. "Wir sind hier, um über die einseitige Beendigung des Vertrags von Unai zu sprechen. Er hat den Vertrag erfüllt, den er hatte, und ich danke ihm für die Arbeit, die er mit seinem Team in all dieser Zeit geleistet hat", sagte Roig. "Er hat uns zum Europa-League-Sieger gemacht und dafür gesorgt, dass wir eine außergewöhnliche Rolle in der Champions League gespielt haben." Der 75-Jährige sprach zwar auch von einem "ziemlichen Schlag" und "ein wenig Enttäuschung", doch das konnte man ihm wahrlich nicht übelnehmen.

Zu feiern gab es unter Emery schließlich mehr als genug. Das "Gelbe U-Boot" schmiss unter anderem den FC Bayern 2021/22 aus der Königsklasse und scheiterte erst im Halbfinale am FC Liverpool. Auch die laufende Saison verlief durchaus erfolgversprechend. Villarreal steht in der Gruppe C der Conference League bereits zwei Spieltage vor Schluss als Gruppensieger fest, hat alle vier Spiele gewonnen. In La Liga ist Rang vier nach dem jüngsten 2:1 gegen Almeria gerade mal vier Punkte entfernt.

Villarreal erhält Millionenablöse - und Emery ein saftiges Gehalt

Warum also der Wechsel nach England? "Man muss versuchen, Gefühle beiseite zu lassen", sagte Emery, der kurz zuvor noch die Tränen verdrückt hatte. "Man muss kalt und berechnend sein und sich an die Verträge halten, die man unterschreibt."

Emery nutzte letztlich seine einseitige Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag. Villarreal darf sich immerhin mit einer Ablösesumme von sechs Millionen Euro trösten. Finanziell dürfte sich Emery verbessern, er soll bei Aston Villa um die sieben Millionen Euro im Jahr verdienen. Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass der Klub aus dem 50.000-Einwohner-Städtchen nahe Valencia da nicht mithalten konnte.

Der 50-Jährige, der auch schon PSG und Spartak Moskau trainierte, ist jedenfalls überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, indem er in die nicht allzu großen Fußstapfen von Trainer-Vorgänger Steven Gerrard tritt - die Liverpool-Legende war am Ende sogar von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. "Ich habe die Reife und Erfahrung, um Entscheidungen mit Entschlossenheit und Respekt zu treffen", sagte Emery, der mit der Premier League noch eine Rechnung offen hat. Bei Arsenal hatte er 2018 die Nachfolge von Arsene Wenger angetreten, nach nur anderthalb Jahren wurde er entlassen.

Über Aston Villa verlor Emery, der wegen der fehlenden Arbeitserlaubnis erst am 1. November in Birmingham anfangen darf, kein Wort. "Ich möchte nur über Villarreal sprechen. Morgen beginnt eine neue Etappe, und dann werde ich darüber reden."