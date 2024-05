Emery schmeichelt Martinez-Vertreter - und "warnt" vor Mendilibar

Aston Villa greift nach dem ersten europäischen Titel seit 1982. Dafür muss im Halbfinale der Europa Conference League allerdings noch Olympiakos Piräus aus dem Weg geräumt werden. Unai Emery vertraut seinem Team auch ohne Stammkeeper Emiliano Martinez.

Im Fokus am Donnerstag: Villa-Keeper Robin Olsen (li.) und Olympiakos-Coach José Luis Mendilibar. imago images (2)

Aston Villa unter den besten vier Mannschaften der Premier League? Das gab es letztmals in der Saison 1995/96. Als gern genommene Nebenbeschäftigung greifen die Villans in der Conference League aber auch noch nach dem ersten Titel in Europa seit 42 Jahren.

Ausgerechnet im so wichtigen Halbfinal-Hinspiel gegen Olympiakos Piräus, das Villa am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zu Hause bestreitet, fehlt allerdings Stammkeeper Emiliano Martinez. Der argentinische Weltmeister war im Viertelfinal-Rückspiel in Lille trotz zweier Gelber Karten nicht vom Platz geflogen - und deswegen zum Helden im Elfmeterschießen aufgestiegen.

"Dibu ist sehr wichtig, er ist sehr kämpferisch und hilft uns sehr", erklärte Trainer Unai Emery auf der Pressekonferenz die Bedeutung seines ersten Torhüters, der angeschlagen und gesperrt aussetzen muss. In besonderen Situationen wie diesen gelte es aber "andere Spieler in der Mannschaft zu schützen, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen und zu pushen".

Für Martinez rückt Robin Olsen in den Fokus, den Emery als "sehr wettbewerbsfähig" tituliert. Der Spanier schmeichelte dem schwedischen Schlussmann gar: "Wenn er gespielt hat, hat er der Mannschaft geholfen, und die Mannschaft glaubt an ihn und hat Vertrauen in seine Leistungen."

Aktuelles Beispiel? "Am Samstag hat er 45 Minuten beim 2:2 gegen Chelsea gespielt und uns gerettet", lobte Emery: "Als Mensch ist er bescheiden und wird in der Kabine sehr geschätzt."

Wie wettbewerbsfähig sind die Griechen wirklich?

Diese Wertschätzung bringt Emery auch Olympiakos-Coach José Luis Mendilibar entgegen. Der 63-Jährige gewann in der vergangenen Saison mit Sevilla die Europa League - und soll nun den Griechen zum "Heimfinale" in Athen am 29. Mai verhelfen.

"Er war ein sehr erfolgreicher Trainer in Spanien, hat mehr oder weniger als Trainer wie ich angefangen. Wir sind in La Liga oft aufeinandergetroffen", sagt Emery, der anfügt: "Ich habe großen Respekt vor ihm, denn er ist ein sehr ehrgeiziger und leidenschaftlicher Trainer wie ich." Mendilibar stelle seine Teams stets "wettbewerbsorientiert" ein.

Wie wettbewerbsfähig die Griechen wirklich sind, wird im Villa Park zu Birmingham am Donnerstagabend auf die Probe gestellt.