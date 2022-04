Emery erklärt die Reds zum Titel-Favoriten: "Das beste Liverpool, das ich kenne"

Der FC Villarreal muss nach den Erfolgserlebnissen über Juventus Turin und den FC Bayern gegen den FC Liverpool antreten. Trainer Unai Emery hat Personalprobleme und großen Respekt - er schöpft aber auch Mut.

Nach 16 Jahren ist es wieder so weit: Der FC Villarreal steht zum zweiten Mal in seiner Geschichte im Champions-League-Halbfinale. Nach den Erfolgserlebnissen gegen Juventus Turin und den FC Bayern im Achtel- und Viertelfinale stehen nun die Duelle mit dem FC Liverpool an. Am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) müssen die Spanier zunächst nach Anfield, wo der laut Mittefeldspieler Dani Parejo derzeit "wohl formstärkste Kontrahent" der Welt wartet.

Angst habe der amtierende Europa-League-Sieger nicht. Vielmehr herrsche Vorfreude auf die Partie. "In uns steckt enormes Selbstvertrauen. Letztes Jahr haben wir in der Europa League kein Spiel verloren, und dieses Jahr noch einmal einen draufgesetzt, auch bezüglich des Niveaus", erklärte Parejo auf der Spieltags-Pressekonferenz. Denn nach den bisherigen K.-o.-Runden-Erfolgen sei die Mannschaft als Einheit gewachsen. "Wir haben ein gewisses Niveau erreicht, um Situationen wie diese zu meistern."

Villarreals Spieler versprühen reichlich Selbstvertrauen

Nach dem ersten internationalen Titel des Vereins weiter Geschichte schreiben will der Akteur genau wie sein Trainer Unai Emery. Dieser bezeichnete es als wundervoll, Partien wie die bevorstehenden Halbfinals spielen zu dürfen. Jedoch bekräftigten beide, dass "hartes Arbeiten, Vertrauen und Zuneigung" in das Projekt der kleinen spanischen Stadt erst zu all dem führten. Emery erklärte des Weiteren, dass sein Team in den K.-o.-Runden der Königsklasse nie Favorit gewesen sei, dennoch wäre etwas anders am nächsten Spiel im Turnier: "Der Überraschungsfaktor" fehle.

Was Liverpool anders macht, als die bisherigen Favoriten

Von Juve und dem FCB sei man vielleicht noch etwas unterschätzt worden, Jürgen Klopp hingegen werde dies keineswegs tun, so Emery. "Liverpool weiß, was wir erreicht haben und dass wir immer antworten konnten - auch wie, mit unserer Mentalität und Spielstärke. Sie wissen, dass es schwer wird und sie gegen uns alles geben müssen. Für uns wird es daher schwieriger, aber wir haben dafür einen umso größeren Siegeswillen."

Auf Nachfrage erklärte Emery, dass Angreifer Yeremy ausfallen werde. Sturmpartner Gerard habe zwar trainiert und könnte spielen, jedoch sei er nicht in bester Verfassung. Im Offensivbereich wird Villarreal also mit bedeutenden Ausfällen leben müssen. Und das gegen "das wohl beste Liverpool, das ich kenne".

Engpässe im Angriff, doch die Fans sollen auf ihre Kosten kommen

Seit der Amtsübernahme durch Jürgen Klopp in der Saison 2015/16 - in der der Deutsche übrigens eine 1:3-Niederlage im Europa-League-Finale gegen Emerys FC Sevilla erlitt - sei das Niveau beim LFC noch nie so hoch gewesen. Vor allem dank des "Trainers voller Energie". Spieler wie Thiago, Fabinho, Sadio Mané, Mohamed Salah und auch Winter-Neuzugang Luis Diaz sorgen laut Emery zusätzlich für das nötige Etwas, egal ob im Kombinationsspiel, im Zentrum oder über die Außen. Die Reds seien in der Lage, ihr Spiel beliebig aufzuziehen. Auch wenn sich Liverpool gegen tief stehende Gegner schwer tue, so sei die Mannschaft anpassungsfähig.

Das alles sowie die Atmosphäre im Anfield, die auch Parejo "beeindruckend" nannte, mache deutlich, wie schwer die Aufgabe werde. "Für mich ist Liverpool der Favorit auf diesen Titel", unterstrich Emery seinen Respekt. Villarreal werde dennoch alles geben, um im "speziellen Stadion" einen wertvollen Grundstein zu legen. Im letzten Champions-League-Spiel dieser Saison in Anfield hoffe Parejo darauf, für die rund 3000 erwarteten Gäste-Fans "ein großes Spiel machen zu können und zu gewinnen. Damit ihre Reise eine Unvergessliche wird." Emery fügte an: "Wir werden alles geben und das Spiel leben."