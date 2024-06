Emden schließt seine Planungen mit Dietrich ab

Kickers Emden hat Tim-Justin Dietrich verpflichtet und damit nach eigenen Angaben seine Personalplanungen für die kommende Regionalliga-Saison abgeschlossen. Der 21-jährige Innenverteidiger spielte vergangene Saison beim Halleschen FC und absolvierte dort vier Spiele in der 3. Liga. Von 2021 bis 2023 verteidigte Dietrich für Werder Bremen II in der Regionalliga Nord. Kaderplaner Henning Rießelmann beschreibt den Neuzugang in einer Meldung: "Mit Tim verpflichten wir einen überaus talentierten und für sein Alter sehr abgeklärten Innenverteidiger. Er durchlief nahezu die komplette Werder-Jugend, und ich kenne ihn noch gut aus der U 23 von Werder Bremen, wo er bereits absoluter Leistungsträger in der Regionalliga war. Tim ist Linksfuß, besitzt ein sehr gutes Tempo und hat neben seiner robusten Zweikampfführung ein super Aufbauspiel."