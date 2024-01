Emden ruft: Bergmann verlässt Steinbach Haiger

Nach sechs Monaten in Diensten des TSV Steinbach Haiger verabschiedet sich Marcel Bergmann in die Oberliga Niedersachsen zu Kickers Emden. Bei den Hessen blieb der 25-jährige Torwart, den auch das Verletzungspech ereilte, ohne Regionalliga-Einsatz, weswegen er jetzt den Weg in seine ostfriesische Heimat antritt.