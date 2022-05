Traumtor Steffens: Kickers Emden legen im Regionalliga-Vierkampf vor

Zum Start der Relegation zur Regionalliga Nord gewannen die Kickers aus Emden ihr Heimspiel gegen den Bremer SV mit 2:1. Damit sind sie erster Tabellenführer der Vierergruppe.

Tido Steffens bejubelt sein 1:1 per Fallrückzieher. Am Ende ging Emden als Sieger aus der Partie gegen den Bremer SV. IMAGO/foto2press

Rund 15 Minuten verspätet begann die Partie im Ostfriesland-Stadion zu Emden, die Gäste standen im Stau. Vor über 2000 Zuschauern zeigte sich die Bremer dann nach insgesamt verhaltenem Beginn allerdings eiskalt. Nach einer Ecke flog Nobile ein und markierte aus kurzer Distanz per Kopf das 1:0 für den Meister der Oberliga Bremen (15.).

Doch die Elf von Ex-Profi Stefan Emmerling, die als Tabellenzweiter aus der regulären Saison der Oberliga Niedersachsen ging, reagierte prompt - und wie! Eine Einwurf-Flanke von rechts wurde per Kopf auf den Elfmeterpunkt verlängert, dort lauerte Goalgatter Steffens und setzte den Ball per Bilderbuch-Fallrückzieher zum 1:1 ins Eck (17.). In Folge entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der bis zur Pause keine weiteren Treffer fallen sollten.

Steffens bedient Sillah

Das sollte sich kurz nach Wiederanpfiff ändern: Bei einem Angriff über links verpassten es die Gäste, entscheidend zu klären, so kam erneut Steffens an den Ball, legte ihn zurück auf den lauernden Sillah, der BSV-Keeper Seemann aus rund elf Metern zentraler Position mit einem Flachschuss überwand - 1:1 nach 47 Minuten.

Spielinfo Stadion Ostfriesland-Stadion Spielinfo Anstoß 29.05.2022, 15:00 Uhr Stadion Ostfriesland-Stadion Emden

Mit großem Engagement verteidigte die Heimelf nun diese Führung, stand defensiv stabil. So sollte es in dieser ersten von drei Quali-Partien am Ende zum ersten Sieg der Emder und damit zur Tabellenführung reichen. Im Anschluss gewannen die Kickers auch noch das vorsorgliche Elfmeterschießen mit 4:3. Das Parallelspiel zwischen Concordia Hamburg und dem SV Todesfelde endete derweil mit einem 1:1.