Traumtore und fünfmal Jubel: Emden triumphiert im Aufsteigerduell

Kickers Emden hat am Dienstag einen Sahnetag erwischt. Im Aufsteigerduell mit der U 23 des SV Werder Bremen gelangen der Emmerling-Elf teils tolle Tore, die schlussendlich zu einem hohen Heimsieg führten.

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Sieben Punkte aus drei Spielen - den Saisonstart von Kickers Emden konnte man vor dem Aufeinandertreffen mit der U 23 des SV Werder Bremen mit Fug und Recht als gelungen bezeichnen.

In den ersten Minuten legten aber die Bremer den Vorwärtsgang ein, ehe in der 7. Minute ein Schiller-Schuss knapp am SVW-Kasten vorbeisauste. In der 11. Minute ging Kickers prompt in Führung: Engels Eckball köpfte Herbst in die Maschen.

Doch schon in besagten Anfangsminuten merkte man, dass sich die Werder-Reserve nicht verstecken wollte. Nicht einmal 120 Sekunden nach Herbsts erfolgreichem Kopfball flipperte ein Bremer Eckball durch den gegnerischen Strafraum, ehe Röcker im Zentrum zum Ausgleich einschoss. Dann meldete sich wieder Emden zu Wort. Steffen ging in der 20. Minute in der Bremer Hälfte zu Boden. Den fälligen Freistoß aus rund 30 Metern führte der Angreifer selbst aus und nagelte ihn mit viel Wucht unter die Latte zum 2:1.

Die Hausherren blieben aktiv: Steinwender scheiterte in der 25. Minute noch freistehend an Gäste-Keeper Angelidis, ehe kurz darauf Steffens nach weitem Einwurf mit einem Fallrückzieher auf 3:1 erhöhte (26.). Dieses Spiel hatte schon jetzt richtig Unterhaltungswert. Bis zur Pause blieb es beim 3:1 für Kickers gegen eine spielfreudige Bremer Zweitvertretung.

Bergmann verhindert den Anschluss

Auch der zweite Spielabschnitt begann unterhaltsam: In der 49. Minute rettete Emdens Keeper Bergmann mit einer Glanztat aus kurzer Distanz gegen Lukowicz. Sieben Zeigerumdrehungen später landete auf der Gegenseite eine Hereingabe von Steinwender am langen Pfosten bei Steffen, der mit einer fulminanten Direktabnahme auf 4:1 erhöhte.

Bremen II ging an diesem Abend einfach zu verschwenderisch mit seinen Chancen um. Weiterer Beweis: Nach gut einer Stunde lief Ehlers frei auf Bergmann zu, doch der heimische Schlussmann fuhr blitzartig sein Bein aus und machte diese Hundertprozentige damit zunichte. Wesentlich effizienter agierte Emden. In der 70. Minute steckte Igwe präzise auf Kaissis durch, dessen Querpass drückte Eickhoff zum 5:1 über die Linie.

Selbst defensiv glänzte Kickers an diesem Abend. Eine Minute vor Schluss klärte Dietrich einen hohen Ball mit der Hacke. Das Spiel war längst entschieden, mit den nächsten drei Punkten nistet sich Emden immer mehr in der Spitzengruppe ein.