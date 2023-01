Emden-Coach Emmerling: "Wir sind hier keine Träumer"

Bei den Kickers Emden schwindet der Glaube an den Klassenerhalt zunehmend, auch bei Trainer Stefan Emmerling (56). Trotzdem beschwört er ein Wunder und findet einen runderneuerten Kader vor.

Die verbleibenden Aufgaben geht Stefan Emmerling mit Realismus an. "Wir sind hier keine Träumer", sagt der Trainer der Kickers Emden in Anbetracht der Ausbeute von nur acht Punkten aus 21 Spielen. "Wenn alles normal läuft, werden wir einer der Absteiger sein. Aber im Fußball gibt es manchmal auch Wunder."

Ebenjenes erhoffte Wunder wollen die Emder mit einem erheblich veränderten Kader angehen. Schon im Herbst wurde entschieden, dass auf Mittelfeldspieler Holger Wulff und Innenverteidiger Adeyemi Ayodele beim Aufsteiger nicht mehr gesetzt wird. Im Winter haben nun Torwart Joachim Groenewold, Innenverteidiger Stijn Hensema und Angreifer Ramon Issa den Klub verlassen und sich dem Oberligisten BW Papenburg angeschlossen. Alle drei hatten nur eine kleine oder gar keine Rolle gespielt.

Anders sieht dies bei Ibrahim Sillah aus, der ebenfalls gehen soll, bisher aber zu den Stammspielern gehörte. "Ich habe bei ihm nicht mehr den Hunger gespürt", kritisiert Emmerling. Offen ist noch, wie es mit Marvin Eilerts weitergeht, der bisher ebenfalls regelmäßig in der Startelf stand. "Er hat Potenzial, macht aber nur das Nötigste. Das ärgert mich. Marvin muss viel, viel mehr investieren", so Emmerling. Mit dem 24-jährigen Verteidiger soll aber noch mal das Gespräch gesucht werden. In die USA ist mittlerweile Außenbahnspieler Ayodeji Adeniran zurückkehrt. Angreifer Vafing Jabateh hat den Klub auf eigenen Wunsch wieder verlassen.

Fragezeichen hinter Wetzel

Neu bei den Ostfriesen ist unter anderem Torwart Malte Schuchardt vom FC St. Pauli II. Damit reagiert der Tabellenletzte auf einen drohenden Ausfall von Jannik Wetzel. Dieser hatte bereits im Sommer mit Rückenproblemen zu kämpfen und muss nach seinem auskurierten Handbruch möglicherweise aufgrund eines Bandscheibenvorfalls operiert werden. Schuchardt soll sich zwischen den Pfosten ein Duell mit Isaak Djokovic, der bislang überzeugen konnte, liefern.

Als flexibler Spieler für die Offensive ist vom Heeslinger SC Ismet Osmani gekommen. Beeindruckt hat in den beiden Testspielen gegen den VfL Oldenburg (2:2) und Papenburg (3:3) mit insgesamt drei Treffern Testspieler Ilyas Bircan. Der ehemalige U-17-Nationalspieler kickt derzeit noch beim Bezirksligisten FC Türk Gücü Helmstedt und kennt die Regionalliga aus seiner Zeit beim HSC Hannover. "Ilyas hat eine gute Ausbildung genossen", berichtet Emmerling über den 23 Jahre alten Offensivakteur, der in der Jugend für Hannover 96 gespielt hat. "Bei uns sieht er die Chance, sich zu präsentieren."

Dies gilt auch für Ismael Mansaray (zuletzt Teutonia 05), Ronald Lombaya (Viktoria Arnoldsweiler) und Leon Kugland (SV Meppen), die sich zuletzt ebenfalls vorgestellt haben. In dieser Woche sollen mehrere Verpflichtungen dingfest gemacht werden.