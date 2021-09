Embolo: "Gott sei Dank schon am Ende des Tunnels"

Für den noch verletzten Breel Embolo kommt die Länderspielepause gelegen, auch wenn er nicht für die Schweizer Nationalmannschaft auflaufen kann.

Im EM-Viertelfinale gegen Spanien hatte Breel Embolo sich eine Muskelverletzung zugezogen. Die Vorbereitung unter der Leitung von Gladbachs neuem Trainer Adi Hütter verpasste er deshalb. "Natürlich war und ist das eine sehr ärgerliche und nervige Situation für mich", beschreibt es Embolo auf der Website der Borussia. Die Länderspielpause kommt daher gelegen. Diese nutzt Embolo intensiv: " Ich arbeite jeden Tag hart, um auch wieder die Fitness zurückzubekommen."

Meine Mannschaft ist bei Borussia. BREEL EMBOLO

Trotz Verletzung reiste der Angreifer zuletzt zum Schweizer Nationalteam, auch um den neuen Nationaltrainer Murat Yakin zu treffen. Dieser hatte Embolo 2014 aus der Jugend zu den Profis des FC Basel hochgezogen. Der 24-Jährige macht sich keine Sorgen um die WM-Qualifikation seiner Mannschaft: "Insofern kann ich die Zeit aktuell nutzen und sie ist sehr wichtig. Meine Mannschaft ist bei Borussia. Und da will ich so schnell wie möglich wieder auf den Platz zurückkehren."

Timeout für Mönchengladbach

Mit einem Punkt aus den ersten drei Spielen kommt die Auszeit auch für die Fohlen zur rechten Zeit. Mit sieben Gegentoren steht Mönchengladbach aktuell auf Platz 15. Embolo beleibt dennoch zuversichtlich. "Ich bin inzwischen in meinem dritten Jahr hier und bin immer wieder überzeugt davon, dass wir viel Qualität in der Mannschaft haben", sagt der Schweizer. "Ich mache mir daher keine Sorgen - wir werden wieder in die richtige Spur finden." Die nächste Chance, in die Spur zu finden, hat die Borussia nach der Länderspielpause gegen Arminia Bielefeld, in Embolos Augen ein unangenehmer Gegner.

Nach der zweimonatigen Verletzungspause hofft der Rechtsfuß nun auf ein baldiges Comeback in der Bundesliga. "Ich bin Gott sei Dank schon am Ende des Tunnels und freue mich riesig, wenn ich wirklich wieder komplett mit der Mannschaft reisen, spielen und trainieren kann."