Embaye aus Mainz nach Ottensen

Der FC Teutonia 05 verpflichtet Namrud Embaye. Der 22-Jährige spielte zuletzt in der Regionalliga Südwest für den TSV Schott Mainz. In der abgelaufenen Saison stand der zentrale Mittelfeldspieler in 32 Partien (4 Tore, 1 Vorlage) in der Regionalliga und im DFB-Pokal auf dem Platz. "Wir sehen bei ihm noch eine Menge Entwicklungspotential und trauen ihm zu, dass er bei uns seine nächsten Schritte macht. Er hat eine gute Spielübersicht und arbeitet gut gegen den Ball. Durch seine Größe kann er außerdem bei Standards gefährlich werden", so Kevin Weidlich, der Sportliche Leiter.