EM-Zeitreise mit Horst Hrubesch

Nanu, der Frauen-Bundestrainer auf Spritztour in einem alten VW Golf - zumindest für Fußballfans ein durchaus ungewohntes Bild! In einem VW Golf II "Madison" aus den 80er Jahren fuhr die Fußballlegende im Rahmen der "VW Golf EM-Zeitreise" von Volkswagen und kicker eine Runde durch ihre Heimat nördlich von Hamburg und erzählte unter anderem vom zweiten deutschen EM-Sieg 1980 in Italien. Hrubesch entschied damals mit zwei Toren gegen Belgien das EM-Finale - und Deutschland war Europameister! Der ehemalige Topstürmer sprach unter anderem auch über die Finalnacht von Rom, seine Leidenschaft fürs Angeln und über die Aussichten des aktuellen DFB-Teams von Julian Nagelsmann. In den kommenden Wochen werden Volkswagen und kicker im Vorfeld der bald beginnenden Fußball-EM 2024 die drei deutschen EM-Triumphe aus den Jahren 1972, 1980 und 1996 noch einmal Revue passieren lassen - mit EM-Helden und einem VW Golf aus der jeweiligen Zeit. Denn in diesem besonderen Heim-EM-Jahr wird der VW Golf 50 Jahre alt. Neben dem Fußballfest ein weiterer Grund zum Feiern!