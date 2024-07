EM-Viertelfinale: Wie der Fußball heute die Handball-Fans gewinnen kann

"Das hätte beim Handball nicht mal Freiwurf gegeben!" Als Handballer ist es schwierig, ohne Ärger eine Fußball-EM zu genießen. Das gilt auch vor dem spannungsgeladenen Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien. Oder machen es die Spieler uns diesmal einfacher?

Eine Kolumne von Daniel Duhr

Diesmal habe ich wirklich alles versucht. Nie habe ich mich als Fan mehr angestrengt. Beziehungsweise als Zuschauer mehr versucht, Fan zu werden. Im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft war ich zwar nicht im Fußball-Fieber - aber ich hatte immerhin leicht erhöhte Fußball-Temperatur. Und ich habe mich als Handballer und Handball-Fan voll drauf eingelassen, ohne die altbekannten Vorurteile dem großen Fußball gegenüber.

Vom Eröffnungsspiel an lief also der Fernseher. Bierchen, Bratwurst und Tippspiel (erfolglos) inklusive. Und die ganzen "Handballer spielen Fußball zum Warmmachen"-Sprüche und die alte "Das hätte beim Handball nicht mal Freiwurf gegeben"-Leier: weg damit!

Eigentlich stört mich nur eine Sache

Schon in der Vorrunde spürte ich folgerichtig die fantastische Stimmung aus dem Stadion bis zu mir ins Wohnzimmer, war gleichermaßen berührt und begeistert von den ehrenwerten letzten großen Auftritten der großen Stars wie Modric und Ronaldo (ähnlich erfolglos wie meine Tipps) und den ersten großen Auftritten der nächsten Generation um Yamal und Musiala.

Und immer, wenn ich dann kurz davor war, zu sagen: Ja, das ist richtig geil - dann passierte es doch wieder. Dann passierte es doch wieder, dass sich einer nach einer Allerweltsgrätsche zwanzig Meter über den Rasen rollt und 20 Sekunden später wieder weiterspielt, als wäre nichts gewesen (war ja auch nichts).

Dann passierte es doch wieder, dass sich ein anderer bei einem glasklaren und scheinbar völlig unstrittigen Pfiff in Diskussionen verstrickt und dem Schiedsrichter auf die Pelle rückt. Und dann passierte es eben auch doch wieder, dass ich in mein Muster verfalle: "Das würde es im Handball nicht geben!"

Deutschland gegen Spanien - darauf kann man sich nur freuen! Oder?

Wird das auch heute Abend beim Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien so sein? Klar, ich freue mich auf diese Partie. Klar, es ist eigentlich schon ein vorweggenommenes Finale. Bratwurst gegen Paella, Kroos gegen Rodri, Musiala gegen Yamal. Und wenn Yamal (oder sonst wer) sich dann doch theatralisch fallen lässt? Ich glaube, dann könnte es schwierig werden für mich.

So wie mir, geht es den meisten anderen Handballern auch, zumindest in meiner Mannschaft bekomme ich das gespiegelt. Vielleicht findet sich auch von unseren Leserinnen und Lesern die oder der eine hier wieder. Und in diesem Sinne, liebe DFB-Fußballer, vielleicht haben wir ja im Sinne der sportartübergreifenden Verständigung einen Wunsch frei?

Wir sehen, dass Ihr alles gebt auf dem Rasen. Auch wirkt Ihr als Mannschaft, seit Ihr Euch nicht mehr "Die Mannschaft" nennt, sympathischer, authentischer und deutlich mitreißender. Genauso geben wir wirklich jetzt weiter alles, temporär als Handballer zum Fußballfan zu werden. Als Zuschauer haben auch wir uns in dieses Turnier hineingekämpft.

Liebe Fußballer, heute könnt ihr neue Fans gewinnen!

Wenn Ihr jetzt noch zusätzlich zu Eurer starken Leistung ein kleines bisschen an den oben genannten Punkten, die es uns als Handballer so verdammt schwer machen, Fußball ohne Unkenrufe zu genießen, arbeiten könntet, wäre das doch womöglich sogar im Sinne aller.

Ein halber Purzelbaum weniger nach dem nächsten Foul, oder den Schiri mal abklatschen statt anpöbeln nach dem nächsten Pfiff - und Ihr gewinnt ganz sicher auch über die EM hinaus noch ein paar neue Fans aus dem Handballlager dazu.