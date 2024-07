EM-Viertelfinale im TV: Kein Exklusivspiel mehr für MagentaTV

Kurz nach dem Abschluss der Achtelfinalspiele haben die TV-Rechteinhaber bereits das EM-Viertelfinale verteilt. RTL ist zum letzten Mal dabei, MagentaTV nicht mehr exklusiv.

Per Mertesacker (li.) und Christoph Kramer sind auch im EM-Viertelfinale wieder fürs ZDF am Mikrofon - diesmal aber nicht beim Deutschland-Spiel. IMAGO/Laci Perenyi

Nur noch acht Mannschaften haben eine Chance, die EM 2024 zu gewinnen. Und für die Fans in Deutschland gibt es vor dem Start der Viertelfinals am Freitag eine gute Nachricht: Alle vier Partien werden live im Free-TV übertragen.

Die ARD nutzte ihr Erstzugriffsrecht natürlich für den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien am Freitag (18 Uhr) in Stuttgart. Gerd Gottlob ist dabei als Kommentator im Einsatz, Thomas Hitzlsperger assistiert. Für das Aufeinandertreffen von Portugal und Frankreich drei Stunden später in Hamburg muss man aufs ZDF umschalten, wo Claudia Neumann kommentiert.

Am Samstag überträgt zunächst erneut das ZDF England gegen die Schweiz (18 Uhr) mit Kommentator Oliver Schmidt und Co-Kommentator Moritz Volz, ehe um 21 Uhr RTL seinen letzten EM-Auftritt hat: Dort wird um 21 Uhr exklusiv im Free-TV das Duell zwischen den Niederlanden und der Türkei zu sehen sein.

MagentaTV, das als einziger Anbieter alle 51 EM-Spiele im Programm hat, ist zwar auch im Viertelfinale bei jedem Spiel am Ball, aber bei keinem mehr exklusiv. Das letzte der fünf Exklusiv-Spiele der kostenpflichtigen Plattform war am Dienstag der 2:1-Sieg der Türkei gegen Österreich im Achtelfinale, bei dem es wegen des großen Ansturms zu Problemen gekommen war.

Im Halbfinale hat dann das ZDF Erstzugriffsrecht und würde bei einem Weiterkommen gegen Spanien am Dienstag (21 Uhr) Deutschlands Duell mit Frankreich oder Portugal zeigen. Tags darauf zeigt die ARD das zweite Halbfinale - und am 14. Juli schließlich auch das Finale.

Die Viertelfinals und die TV-Sender im Überblick:

5. Juli 2024, 18 Uhr, Stuttgart: Spanien - Deutschland in der ARD und bei MagentaTV

6. Juli 2024, 21 Uhr, Hamburg: Portugal - Frankreich im ZDF und bei MagentaTV

7. Juli 2024, 18 Uhr, Düsseldorf: England - Schweiz im ZDF und bei MagentaTV

7. Juli 2024, 21 Uhr, Berlin: Niederlande - Türkei bei RTL und bei MagentaTV