EM-Viertelfinale 2024: Termine, Spielorte, Übertragung

Im Viertelfinale träumen noch acht Mannschaften vom Titel bei der Europameisterschaft. Die wichtigsten Informationen vor dem Start der Runde der letzten Acht.

Bereits 44 der 51 Spiele bei der Europameisterschaft in Deutschland wurden ausgetragen - mittlerweile haben nur noch acht Mannschaften eine Chance, die EM 2024 zu gewinnen. Für das große Ziel, den Henri-Delaunay-Pokal in die Höhe zu stemmen, muss jedoch zuerst die Hürde Viertelfinale gemeistert werden - egal, ob nach 90 Minuten, in der Verlängerung oder erst im Elfmeterschießen.

Wann finden die EM-Viertelfinals statt?

Den Auftakt für die Viertelfinals bei der EM macht hierbei der Gastgeber. Am Freitag, den 05. Juli, treffen um 18 Uhr die beiden ungeschlagenen Nationalmannschaften aus Deutschland und Spanien aufeinander, bevor am späteren Abend (21 Uhr) das Re-Matches des Finals von der EM 2016 zwischen Portugal und Frankreich stattfindet.

Einen Tag später, am 06. Juli, kämpft dann England im frühen Slot (18 Uhr) gegen die Schweiz um das vorletzte der begehrten Tickets für die Runde der letzten Vier. Den letzten Halbfinal-Teilnehmer spielen zum Abschluss der Viertelfinals um 21 Uhr dann die Niederlande und die Türkei aus.

Wo werden die Viertelfinals der EM 2024 ausgetragen?

Insgesamt zehn Austragungsorte waren Teil der Europameisterschaft in Deutschland - in Gelsenkirchen, Leipzig, Köln und Frankfurt haben allerdings schon die Aufräumarbeiten begonnen. Ein Schicksal, das auch drei weitere Stadien nach dem Viertelfinale ereilt, jedoch nicht ohne einen krönenden Abschluss.

Die Stadt Stuttgart darf sich auf das Viertelfinale der DFB-Elf freuen, im Hamburger Volksparkstadion dürfen die Zuschauer das Duell zwischen Cristiano Ronaldo und der portugiesischen Selecao und Kylian Mbappé und Les Bleus bestaunen. In Düsseldorf treffen die Three Lions auf die Nati.

Einzig im Berliner Olympiastadion, wo die Niederlande und die Türkei spielen, findet noch ein weiteres Spiel statt - das Finale.

Wo werden die Viertelfinal-Begegnungen übertragen?

Für die Fans in Deutschland gibt es vor dem Start der Viertelfinals am Freitag eine gute Nachricht: Alle vier Partien werden live im Free-TV übertragen. Die ARD nutzte ihr Erstzugriffsrecht natürlich für den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien am Freitag (18 Uhr) in Stuttgart. Gerd Gottlob ist dabei als Kommentator im Einsatz, Thomas Hitzlsperger assistiert. Für das Aufeinandertreffen von Portugal und Frankreich drei Stunden später in Hamburg muss man aufs ZDF umschalten, wo Claudia Neumann kommentiert.

Am Samstag überträgt zunächst erneut das ZDF England gegen die Schweiz (18 Uhr) mit Kommentator Oliver Schmidt und Co-Kommentator Moritz Volz, ehe um 21 Uhr RTL seinen letzten EM-Auftritt hat: Dort wird um 21 Uhr exklusiv im Free-TV das Duell zwischen den Niederlanden und der Türkei zu sehen sein.

Alle Spiele des Viertelfinals können auch im Stream verfolgt werden, jedoch ist für das Duell der Niederlande gegen die Türkei ein kostenpflichtiges Abonnement von RTLs Streamingdienst RTL+ nötig. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet diese in den jeweiligen Mediatheken kostenlos an.

Zudem ist MagentaTV, das als einziger Anbieter alle 51 EM-Spiele im Programm hat, auch im Viertelfinale bei jedem Spiel am Ball, aber bei keinem mehr exklusiv. Das letzte der fünf Exklusiv-Spiele der kostenpflichtigen Plattform war am Dienstag der 2:1-Sieg der Türkei gegen Österreich im Achtelfinale, bei dem es wegen des großen Ansturms zu Problemen gekommen war.

Wer würde die weiteren Spiele übertragen?

Im Halbfinale hat dann das ZDF Erstzugriffsrecht und würde bei einem Weiterkommen gegen Spanien am Dienstag (21 Uhr) Deutschlands Duell mit Frankreich oder Portugal zeigen. Tags darauf zeigt die ARD das zweite Halbfinale - und am 14. Juli schließlich auch das Finale.

Die Viertelfinals und die TV-Sender im Überblick:

5. Juli 2024, 18 Uhr, Stuttgart: Spanien - Deutschland in der ARD und bei MagentaTV

5. Juli 2024, 21 Uhr, Hamburg: Portugal - Frankreich im ZDF und bei MagentaTV

6. Juli 2024, 18 Uhr, Düsseldorf: England - Schweiz im ZDF und bei MagentaTV

6. Juli 2024, 21 Uhr, Berlin: Niederlande - Türkei bei RTL und bei MagentaTV