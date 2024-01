EM- und kein WM-Modus: Was das Ziel Halbfinale so ambitioniert macht

Bei der Handball-EM 2024 gehört die deutsche Nationalmannschaft nicht zu den Turnier-Favoriten. Dennoch peilt das DHB-Team möglichst eine Medaille an. Der Modus erschwert dieses Unterfangen allerdings zusätzlich.

Bei der Handball-Europameisterschaft im eigenen Land (10. bis 28. Januar) wartet zum Auftakt ins Kalenderjahr 2024 eine große Herausforderung auf die deutsche Nationalmannschaft. Denn neben der höheren Qualitätsdichte im Teilnehmerfeld im Vergleich zu einer Weltmeisterschaft könnte auch der EM-Modus zum großen Knackpunkt werden.

Um sich für die Hauptrunde in Köln zu qualifizieren, muss das DHB-Team in seiner Vorrundengruppe mit dem gefährlichen Auftaktgegner Schweiz (10. Januar, 20.45 Uhr), Nordmazedonien (14. Januar, 20.30 Uhr) und Rekordweltmeister Frankreich (16. Januar, 20.30 Uhr) mindestens Zweiter werden. Ist die erste Hürde geschafft, wartet eine noch deutlich höhere.

In der möglichen deutschen Hauptrundengruppe warten potenziell Gegner wie Spanien und Kroatien sowie Island und Ungarn. Nur die beiden besten Teams einer jeden Hauptrundengruppe, die insgesamt sechs Mannschaften umfasst, bekommt einen Platz im Halbfinale. Die jeweiligen Gruppendritten spielen "nur" noch um Rang fünf.

Das ist auch der große Unterschied zur WM-Endrunde: Bei der Ausgabe im vergangenen Jahr gab es erneut insgesamt vier Hauptrundengruppen. aus denen jeweils der Gruppensieger sowie der Zweite einen Platz im Viertelfinale sicher hatte. Die Runde der letzten Acht wird bei der Handball-EM übergangen.

Kommt Deutschland beispielsweise trotz einer Niederlage gegen Gruppensieger Frankreich in die Hauptrunde, startet Gislasons Team mit einer Hypothek von 0:2 Punkten in die zweite Turnierphase und muss dort wohl in vier anschließenden Spielen über sich hinauswachsen, um den Traum vom Halbfinale noch zu realisieren.