EM-Überraschungen in Spanien: Auch Bayer-Kandidat Aleix Garcia gestrichen

Spanien peilt bei der Europameisterschaft in Deutschland den vierten EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012 an. Mit seinen drei gestrichenen Spielern sorgte Nationalcoach Luis de la Fuente am Freitag durchaus für Überraschungen.

Hat den EM-Zug knapp verpasst: Aleix Garcia, der von Bayer 04 Leverkusen umgarnt wird. imago images