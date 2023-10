EM-Titel statt Karriereende für CR7? "Hoffe, dass ich wieder im Finale stehe"

Der mittlerweile 38-jährige Cristiano Ronaldo gibt zu, nicht mehr langfristig zu planen. Für die EM 2024 steckt sich der Weltfußballer dennoch große Ziele.

Es war nur eine Frage der Zeit, seit dem 3:2-Zittersieg über die Slowakei ist es fix: Portugal steht als eines von vier Teams bereits frühzeitig als Teilnehmer für die EM 2024 fest - dank einer makellosen Qualifikationsbilanz von sieben Siegen aus sieben Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 27:2.

Anführer trotz fortgeschrittenen Alters

Prägende Figur im Team der Selecao: Der dreimalige Weltfußballer und fünfmalige Ballon d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo. Mit seinem Wechsel zu Al-Nassr in Saudi-Arabien seit Jahresanfang ein wenig von der europäischen Bildfläche verschwunden, bewies der mittlerweile 38-Jährige gegen die Slowakei einmal mehr seine Torjägerqualitäten und traf doppelt.

Es waren seine Tore Nummer sechs und sieben im laufenden Wettbewerb. Und das wohlgemerkt, obwohl "CR7" beim 9:0-Rekordsieg gegen Luxemburg, der für ein Drittel der portugiesischen Tore verantwortlich zeichnet, gelbgesperrt zuschauen musste.

Wenig verwunderlich, dass sich der für seinen nie enden wollenden Ehrgeiz bekannte Angreifer im Anschluss an den Einzug in die EM-Endrunde ambitionierte Ziele steckte. "Ich hoffe, dass ich wieder im Finale stehe", erklärte Portugals Rekord-Nationalspieler (202 Spiele) und -Torschütze (125 Tore), der 2016 mit seinem Land den EM-Titel gewonnen hatte.

Ich sage nicht, ich spiele noch bis ich 45 bin oder so, solche Fristen bringen nichts Cristiano Ronaldo

Beim bisher größten Erfolg Portugals (1:0-Sieg über Frankreich in der Verlängerung) war der Kapitän der Selecao nach einer Verletzung in der Anfangsphase ab der 25. Minute zum Zuschauen verdammt. Dass mit zunehmendem Alter Verletzungen nicht unbedingt unwahrscheinlicher werden, weiß auch Ronaldo. "Ich hoffe, dass ich keine Probleme habe, keine Verletzungen, dass ich wieder spielen und in der Endrunde stehen kann, aber es ist noch ein langer Weg bis dahin. Ich hoffe, ich habe keine Probleme."

"Ich setze mir keine Ziele, ich denke kurzfristig. Es geht jetzt einfach nur noch Schritt für Schritt. Ich fühle mich gut", ergänzte er. "Ich sage nicht, ich spiele noch bis ich 45 bin oder so, solche Fristen bringen nichts. Es geht einfach darum, jeden Moment zu genießen." Seiner Art entsprechend möchte Ronaldo dies auf der größtmöglichen Bühne im kommenden Sommer.