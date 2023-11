EM-Teilnahme mit Spanien in Gefahr: Kreuzbandriss bei Gavi bestätigt

Bei Spaniens Länderspiel gegen Georgien zog sich Gavi eine Verletzung am rechten Knie zu. Nun ist klar: Der FC Barcelona wird lange Zeit auf den Youngster verzichten müssen. Und auch für die EM könnte es eng werden.

Der FC Barcelona muss lange Zeit auf Gavi verzichten. Untersuchungen haben ergeben, dass sich der 19-Jährige im Spiel der spanischen Nationalmannschaft gegen Georgien (3:1) das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen sowie weitere Schäden am Meniskus zugezogen hat. Das teilte Barça in einem Statement am Montag mit. In den kommenden Tagen soll Gavi operiert werden.

Anschließend will der Verein ein weiteres Update geben, genaue Angaben über die Ausfallzeit machten die Katalanen noch nicht. Der Jungstar muss aber wohl mit einer Pause von sechs bis acht Monaten rechnen, womöglich sogar noch länger. Damit ist auch die am 14. Juni 2024 startende EM in Gefahr.

Der zentrale Mittelfeldspieler war nur einer von zwei Spielern, die Luis de la Fuente drei Tage nach dem 3:1-Erfolg über Zypern in Valladolid erneut in die Startelf beorderte. Nachdem er in der achten Minute noch eine Chance auf das frühe 2:0 vergeben hatte, musste der zentrale Mittelfeldspieler bereits nach 20 Minuten erstmals behandelt werden. Luka Lochoshvilli hatte ihn im Zweikampf am Sprunggelenk getroffen.

Nur eine Minute nachdem Gavi in seinem 27. Länderspiel auf den Platz zurückgekehrt war, vertrat er sich das rechte Knie nach einer Brustannahme ohne Gegnereinwirkung - bei der er zu allem Überfluss im Abseits stand. Mit schmerzverzerrtem Gesicht ging es für den Spielmacher in die Katakomben. Es ist die erste schwere Verletzung in der noch jungen Karriere des WM-Teilnehmers, der in allen sechs Länderspielen nach der Sommerpause auf dem Rasen stand.

De la Fuente sprach im Anschluss der Partie vom "härtesten und bittersten Moment, den ich je im Fußball erlebt habe". Die Stimmung in der spanischen Umkleidekabine verglich er mit einer "Totenwache", Gavi sei "erschüttert" gewesen.

Gavi verpasste in dieser Saison nur zwei Spiele

Wie schon in den letzten beiden Spielzeiten zählte der Golden Boy 2022 in dieser Saison auch beim FC Barcelona wieder zu den absoluten Stammkräften. Lediglich zwei Pflichtspiele verpasste er, beide aufgrund einer Sperre. Der Zentrumsspieler kam bereits 15-mal zum Einsatz (zwei Tore) und stand dabei 13-mal in der ersten Elf. Nun wird Xavi eine lange Zeit ohne den Youngster auskommen müssen.

Neben Ilkay Gündogan, der bislang in der Zentrale der Katalanen gesetzt ist, kann der Coach nach der Länderspielpause wohl auch wieder auf Frenkie de Jong bauen, der zuletzt mit einem verstauchten Knöchel ausgefallen war. Pedri kehrte bereits Anfang November zurück, nachdem er mit einer langwierigen Oberschenkelverletzung rund zwei Monate gefehlt hatte. Auch Fermin, der erst in dieser Saison sein Debüt gab, ist eine Alternative auf der Acht.