EM statt WNBA: Fiebich voller Vorfreude - und Respekt vor Frankreich

Zwölf Jahre waren Deutschlands Basketballerinnen nicht bei einer EM dabei. Nach der diesjährigen Qualifikation ist die Vorfreude bei Star-Spielerin Leonie Fiebich groß. Die 23-Jährige hat für die Teilnahme gar auf einen Wechsel in die USA verzichtet - und will sich nun mit dem deutschen Team belohnen.

Für die Teilnahme an der Basketball-Europameisterschaft in Slowenien hat Leonie Fiebich auch auf einen möglichen Wechsel in die USA verzichtet. "Es ist mir einfach total wichtig, Nationalmannschaft zu spielen. Ich bin jetzt seit fünf Jahren im A-Kader dabei und wir arbeiten seitdem so hart daran, uns zu qualifizieren", sagte Fiebich (23) der Deutschen Presse-Agentur vor dem Turnierstart an diesem Donnerstag in Slowenien.

"Dieser Moment in Bosnien, als wir uns endlich qualifiziert hatten, das war so ein Gänsehautmoment, dass ich jetzt einfach Bock hatte, mit den Mädels ein gutes Turnier zu spielen", sagte Fiebich. "Deshalb habe ich mich in diesem Sommer gegen Amerika und für die EM entschieden."

Fiebich: "Wir wollen die Vorrunde überstehen"

Fiebich steht aktuell in Spanien in Saragossa unter Vertrag. Dort gewann sie in der abgelaufenen Saison den Pokal und wurde zur wertvollsten Spielerin der Liga gekürt. Ihre Rechte liegen aber bei New York Liberty in der amerikanischen WNBA. "Der Kontakt zu New York besteht. Ich denke, dass ich im nächsten Sommer dahingehen werde", sagte Fiebich. Nun liege der Fokus aber auf der EM: "Wir wollen die Vorrunde überstehen", sagte Fiebich.

Erstmals seit zwölf Jahren haben sich die deutschen Basketballerinnen für eine EM qualifiziert - zum Auftakt wartet gleich Titelkandidat Frankreich (Donnerstag, 20.45 Uhr). "Frankreich hat einen richtig starken Kader. Von eins bis zwölf - da ist viel Qualität drin", sagte die Nationalspielerin beim übertragenden TV-Sender "MagentaSport" mit Blick auf das Duell in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.

Die beiden anderen Gruppengegner sind machbar

Frankreich ist amtierender Vize-Europameister und großer Favorit in Gruppe C, in der die deutsche Auswahl außerdem auf Gastgeber Slowenien sowie Großbritannien trifft. Die anderen beiden Gegner bezeichnete Fiebich als "total machbar und schlagbar", während man sich gegen Frankreich "ein wenig ausprobieren" und "ein wenig Spaß haben" möchte. Ziel bei der EuroBasket ist für Fiebich, sich "zu belohnen. Für die harte Arbeit der letzten Jahre, die wir reingesteckt haben. Wir müssen zeigen, dass wir ein Team sind. Gut als Mannschaft funktionieren - in der Offense und Defense."