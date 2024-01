EM-Start mit Weltrekord-Spiel, regulärer Spielbetrieb im Frauenbereich

Der Januar steht ganz im Zeichen der Handball-EM 2024, die am morgigen Mittwoch startet. Bei den beiden Topligen der Frauen setzt der Spielbetrieb am Wochenende aus und es wird international gespielt. Die Handball-Woche im Fernsehen im Überblick.

Am morgigen Mittwoch beginnt die Handball-Europameisterschaft der Männer mit dem Eröffnungsspieltag in Düsseldorf. Die DHB-Auswahl spielt um 20:30 Uhr gegen die Schweiz, live im ZDF. Auch die Partien am Sonntag (ZDF) und am kommenden Dienstag (ARD) werden um 20:30 Uhr angepfiffen. Die ARD hat dafür jüngst Johannes Bitter als Co-Kommentator neben Florian Naß verpflichtet.

Der Internetsender Dyn, und das ist ein Novum, hat sich das Komplettpaket für die Übertragung aller EM-Spiele gesichert. Dazu gehören auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Als Experte tritt dort neben Stefan Kretschmar Pascal Hens in Erscheinung. In der ARD und im ZDF stehen mit Dominik Klein und Sven-Sören Christophersen ebenfalls gewohnte Gesichter vor der Kamera.

Die drei Sender gehen das Turnier mit einem großen Aufwand an und haben ihr Personal schon bekanntgegeben. Daher führen wir in dieser Vorschau jeweils auf, welche Gesichter und Stimmen bei den Übertragungen zu sehen und zu hören sein werden. Daneben hat das ZDF heute um 10 Uhr eine Dokumentation in seine Mediathek gestellt, um das DHB-Team den Fans näherzubringen.

Die beiden Topligen der Frauen pausieren übrigens am ersten EM-Wochenende. Dort wird am Donnerstag - dorthin wurde das nächste Heimspiel der HSG Bensheim/Auerbach verlegt - und Freitag noch gespielt, danach erst wieder am Mittwoch. Allerdings sind am Samstag insgesamt drei Partien der Champions League und der European League mit deutscher Beteiligung angesetzt.

Handball-Programm Frauen

Im Januar geht es bei den Frauen in den nationalen und europäischen Ligen weiter. Dyn überträgt alle Spiele bis auf die 2. Liga, die exklusiv bei Sportdeutschland zu sehen ist. Spiele der EHF-Wettbewerbe laufen auch bei DAZN. Eurosport zeigt einzelne HBF1-Spiele im Free-TV.

Donnerstag, 11. Januar

Bensheim gegen Metzingen verlegt auf heute

Um 19:30 Uhr findet das von Dienstag auf heute verlegte Erstligaspiel zwischen der HSG Bensheim/Auerbach und der TuS Metzingen statt.

» Alle Meldungen zur 1. Bundesliga der Frauen

Freitag, 12. Januar

Um 19:30 Uhr spielt der HSV Solingen-Gräfrath im Westderby gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen.

Um 19:30 Uhr wird auf dem Youtube-Kanal der EHF die Dokumentation "Kretzsche Handball Punk" veröffentlicht. "Viel Bildmaterial von früher, spannende Hintergründe von heute", schreibt Stefan Kretzschmar dazu.

Um 20:00 Uhr ist das Zweitligaspiel von Frisch Auf Göppingen gegen ESV 1927 Regensburg angesetzt.

» Alle Meldungen zur 2. Bundesliga der Frauen

Samstag, 13. Januar

Der Handball-Samstag beginnt um 16:00 Uhr bei Dyn mit dem Champions League-Spiel von IK Sävehof gegen die SG BBM Bietigheim.

Zeitgleich spiel in der European League die HSG Bensheim/Auerbach gegen CS Gloria aus Rumänien. Um 18:00 Uhr empfängt der Thüringer HC in der European League mit HC Dunarea Braila ebenfalls ein Team aus Rumänien.

» Alle Meldungen zur EHF Champions League der Frauen

» Alle Meldungen zur EHF European League der Frauen

Mittwoch, 17. Januar

Drei Erstligaspiele am kommenden Mittwoch

Um 19:00 Uhr empfängt die SG BBM Bietigheim die HSG Bad Wildungen.

Um 19:30 Uhr sind zwei weitere Erstligaspiele angesetzt. Der Thüringer HC empfängt die HSV Solingen-Gräfrath. Borussia Dortmund trifft in einem Spitzenspiel auf die HSG Bensheim/Auerbach.

EM-Vorbereitung der Männer

Dyn hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele der am 10. Januar beginnenden Handball-EM in Deutschland gesichert. Die Partien der DHB-Auswahl laufen darüber hinaus auch bei ARD und ZDF.

Dienstag, 9. Januar

Doku über die EM-Vorbereitung ab heute in der ZDF-Mediathek verfügbar

Um 10:00 Uhr morgens veröffentlicht die ZDF-Sportredaktion laut einer Medienmitteilung eine Reportage von Michael Niermann und Lars Ruthemann auf sportstudio.de. Die beiden Macher geben Einblicke in das Innenleben des Teams und die Vorbereitung auf das Turnier.

» Alle Informationen zur Handball-EM der Männer

Mittwoch, 10. Januar

EM-Auftakt gegen die Schweiz vor über 50.000 Fans

Am 10. Januar beginnt die Handball-EM in Deutschland. Im ersten Spiel um 18:00 Uhr trifft Olympiasieger Frankreich auf Nordmazedonien. Der Abo-Sender Dyn (Kommentar: Lennart Wilken-Johannes) überträgt ebenso live wie die ZDF-Mediathek (Kommentar: Martin Schneider).

Um 20:45 Uhr beginnt das Turnier für die deutsche Mannschaft gegen die Schweiz (live im ZDF). ZDF-Moderator Yorck Polus und ZDF-Handball-Experte Sören Christophersen begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer um 19.25 Uhr zu "sportstudio live" aus der Fußball-Arena in Düsseldorf, Christoph Hamm und Markus Baur kommentieren das Spiel. Dyn überträgt diese Partie ebenfalls live, kommentiert von Finn-Ole Martins, die Moderation hat Hannah Nitsche, Anett Sattler fungiert als Field Reporterin.

Nach dem Abpfiff wartet bei Instagram der "Harzblut"-Talk von Stefan Kretzschmar und Co.

Donnerstag, 11. Januar

Erster EM-Spieltag der Gruppen D, E und F

Um 17:30 Uhr zeigt Dyn während des Turniers täglich ein "EM-Update".

Um 18:00 Uhr beginnt das Spiel der Niederlande gegen Georgien, kommentiert von Tobias Schimon. Zeitgleich spielt Slowenien gegen die ebenfalls ambitionierten Färöer (Kommentar: Lennart Wilken-Johannes). Markus Herwig sitzt beim dritten 18-Uhr-Spiel Portugal gegen Griechenland am Mikrofon.

Um 20:30 Uhr ist bei Dyn die erste Konferenz der Abendspiele mit Karsten Petrzika und Stefan Kretzschmar im Programm. Dänemark trifft auf Tschechien (Kommentar im Einzelspiel: Finn-Ole Martins). Norwegens Auftaktgegner ist Polen (Kommentar: Vicent Schuster; Kommentar bei sportstudio.de: Gari Paubandt). Schweden startet gegen Bosnien-Herzegowina (Kommentar: Lennart Wilken-Johannes) ins Turnier.

Freitag, 12. Januar

Erster EM-Spieltag der Gruppen B und C

Um 17:30 Uhr zeigt Dyn während des Turniers täglich ein "EM-Update".

Um 18:00 Uhr spielt Österreich gegen Rumänien (Kommentar: Sascha Staat). In der Gruppe C trifft Island auf Serbien (Dyn-Kommentar: Lennart Wilken-Johannes; Kommentar auf sportschau.de: Johannes Krause).

Um 20:30 Uhr begegnen sich im Topspiel der Gruppe C Spanien und Kroatien (Kommentar: Karsten Petrzika, Experte: Jamal Naji; Kommentar auf sportschau.de: Florian Naß). Im Parallelspiel der Gruppe B kämpfen Ungarn und Montenegro um die ersten Punkte, kommentiert von Vincent Schuster.

Samstag, 13. Januar

Zweiter EM-Spieltag der Gruppen D, E und F

Um 17:30 Uhr zeigt Dyn während des Turniers täglich ein "EM-Update".

Um 18:00 Uhr trifft Polen auf Slowenien (Kommentar: Vincent Schuster). Bosnien-Herzegowina spielt gegen die Niederlande (Dyn-Kommentar: Tobias Schimon, Kommentar auf sportschau.de: Hendrik Deichmann). Tschechien begegnet in der Gruppe F am zweiten Spieltag Portugal (Kommentar: Markus Herwig).

Um 20:30 Uhr ist wieder Konferenz-Zeit bei Dyn, diesmal mit Finn-Ole Martins und Pascal Hens. Die drei skandinavischen Teams spielen: Dänemark gegen Griechenland (Kommentar bei Dyn: Lennart Wilken-Johannes; Kommentar auf sportschau.de: Johannes Krause). Schweden gegen Georgien (Kommentar: Vincent Schuster). Norwegen spielt in der Gruppe F gegenFäröer (Kommentar: Karsten Petrzika).

Sonntag, 14. Januar

Zweiter EM-Spieltag der deutschen Mannschaft - Die Gruppen A, B und C am Ball...

Um 17:30 Uhr zeigt Dyn während des Turniers täglich ein "EM-Update".

Um 18:00 Uhr lauten die drei Sonntagspaarungen: Schweiz gegen Frankreich (Kommentar bei Dyn: Tobias Schimon, Kommentar in der ZDF-Mediathek: Martin Schneider), Rumänien gegen Spanien (Kommentar: Markus Herwig), Montenegro spielt in der Gruppe C gegen Island (Kommentar: Vincent Schuster).

Zum zweiten EM-Spiel der deutschen Mannschaft ist Dyn um 20:00 Uhr parat. Das ZDF beginnt seine Übertragung um 20:15 Uhr. Gegner ist Nordmazedonien. Für das ZDF kommentieren Christoph Hamm und Markus Baur, durch die Sendung führen Yorck Polus und Sven-Sören Christophersen. Bei Dyn hören wir die Stimmen von Finn-Ole Martins und Pascal Hens, Anett Sattler befragt die Spieler und Hannah Nitsche moderiert. Nach dem Abpfiff wartet bei Instagram der "Harzblut"-Talk von Stefan Kretzschmar und Co.

Ebenfalls um 20:30 Uhr angepfiffen wird das Spiel von Kroatien gegen Österreich (Kommentar: Lennart Wilken-Johannes). In der zeitgleichen Partie der Gruppe C tritt Serbien gegen Ungarn an (Kommentar: Karsten Petrzika).

Montag, 15. Januar

Vorrunden-Finale der Gruppen D, E und F

Um 17:30 Uhr zeigt Dyn während des Turniers täglich ein "EM-Update".

Ab 18:00 Uhr sind folgende Spiele im Programm: Polen trifft auf Färöer (Kommentar: Finn-Ole Martins; Kommentar bei sportstudio.de: Christoph Hamm). In der Gruppe E treffen Bosnien-Herzegowina und Georgien aufeinander (Kommentar: Tobias Schimon). Im dritten Spiel sind die Tschechische Republik und Griechenland gefordert (Kommentar: Markus Herwig).

Ab 20:30 Uhr laufen folgende Abendspiele, bei Dyn flankiert von der EM-Konferenz mit Markus Götz und Pascal Hens. Norwegen gegen Slowenien (Kommentar: Vincent Schuster, Schweden gegen Niederlande (Dyn-Kommentar: Karsten Petrzika, Kommentar bei sportstudio.de: Gari Paubandt), Dänemark gegen Portugal (Kommentar: Lennart Wilken-Johannes).

Dienstag, 16. Januar

Vorrunden-Finale der Gruppen A, B und C mit der DHB-Auswahl

Um 17:30 Uhr zeigt Dyn während des Turniers täglich ein "EM-Update".

Um 18:00 Uhr gipfelt die EM-Vorrunde für folgende Mannschaften: Nordmazedonien gegen die Schweiz (Dyn-Kommentar: Tobias Schimon; Kommentar auf sportschau.de: Johannes Krause), Kroatien gegen Rumänien (Kommentar: Vincent Schuster), Serbien gegen Montenegro (Kommentar: Finn-Ole Martins).

Ab 20:30 Uhr hat die DHB-Auswahl ihr letztes Spiel in Berlin und trifft darin auf Olympiasieger Frankreich. Das Topspiel am Dienstagabend wird live im Ersten übertragen, moderiert ab 20:15 Uhr von Alexander Bommes, mit Dominik Klein an seiner Seite. Florian Naß und Johannes Bitter kommentieren. Dyn ist schon um 20:00 Uhr mit Moderatorin Anett Sattler auf Sendung. Markus Götz und Stefan Kretzschmar sind als Kommentatoren im Einsatz.

Nach dem Abpfiff wartet bei Instagram der "Harzblut"-Talk von Stefan Kretzschmar und Co. In den Gruppen B und C lauten die späten Partien um 20:30 Uhr wie folgt: Spanien gegen Österreich (Kommentar: Markus Herwig), Island gegen Ungarn (Kommentar: Lennart Wilken-Johannes).