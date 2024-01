EM-Spielort Köln bestimmt tierisches Orakel

Wenn die Handball-EM 2024 nach Köln kommt, dann wird auch wieder orakelt. Der Kölner Zoo und die Lanxess-Arena haben Eber "Eberhard", ein imposantes Schwäbisch-Hällisches Schwein, zum Orakel der deutschen Spiele ernannt.

"Eberhard" wird seine Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem er sich zwischen drei Futterbällen entscheidet, die die möglichen Spielausgänge repräsentieren: Sieg für Deutschland, Unentschieden oder Sieg für den Gegner. Das Orakeln wird an jedem Spieltag ab der Hauptrunde um 11.30 Uhr im Kölner Zoo stattfinden.

"Die Prognose des Orakels ist einfach: Der mit Futterpellets gefüllte Ball, den "Eberhard" zuerst auswählt, prognostiziert den Spielausgang. Fans können sich auf unterhaltsame und spannende Vorhersagen freuen, bevor sie die Spiele der deutschen Handballnationalmannschaft mitverfolgen", teilt die Kölner Lanxess-Arena mit.

Nur ein Hauptrundengegner bereits fix

Die Gegner von Deutschland in der Domstadt stehen noch nicht endgültig fest. Bislang konnte sich neben dem DHB-Team nur Ungarn vorzeitig qualifizieren. Am Dienstag liefern sich in München Serbien und Island ein Fernduell um den letzten Hauptrundenplatz. Eine ähnliche Konstellation hält die deutsche Vorrundengruppe zwischen Deutschlands letztem Vorrundengegner Frankreich und der Schweiz bereit. In Mannheim spielen Kroatien, Österreich und Spanien zwei Hauptrundenteilnehmer aus.

