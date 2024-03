Gudmundsson setzt zum Solo an und macht mutmaßlich den Deckel drauf! Düsseldorfs Johannesson führt einen Freistoß im Mittelfeld schnell aus. Gudmundsson wird im noch in der eigenen Hälfte vergessen, kommt an den Ball und dribbelt an. Der Angreifer kommt viel zu einfach an Miguel Vitor vorbei, marschiert in den Strafraum und chipt aus zehn Metern über den Torwart. Glazer ist zwar noch leicht dran, doch Turgeman kann den Einschlag nicht mehr verhindern.