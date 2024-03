EM-Qualifikation Frauen-Fußball: Gruppen, Modus, Termine

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kämpft um eines von 16 Tickets für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz. Alle Informationen zur EM-Qualifikation hier in der Übersicht.

Vor der Teilnahme an den Olympischen Spielen steht für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation an. IMAGO/Beautiful Sports

Noch unter der Leitung von Bundestrainer Horst Hrubesch wird die DFB-Auswahl die Gruppenphase der Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 bestreiten. Nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris übernimmt Christian Wück die Mannschaft.

Die Termine der EM-Qualifikation in der Übersicht

Gruppenphase:

1. Spieltag: 5. April 2024

2. Spieltag: 9. April 2024

3. Spieltag: 31. Mai 2024

4. Spieltag: 4. Juni 2024

5. Spieltag: 12. Juni 2024

6. Spieltag: 16. Juni 2024

Play-offs:

Runde 1: 23.-29. Oktober

Runde 2: 27. November - 3. Dezember

Die Auslosung der Gruppen der Europameisterschaft findet am 16. Dezember statt.

Der Modus für die Qualifikation zur EM

Die EM-Qualifikation startet mit 51 Nationalmannschaften, die nach den Resultaten der UEFA Women's Nations League in Liga A, B oder C eingeteilt werden. Die Ligen A und B setzen sich aus jeweils vier Viergruppen zusammen, Liga C besteht aus vier Vierergruppen und einer Dreiergruppe. Gegen jeden Gruppengegner wird eine Heim- sowie eine Auswärtspartie absolviert.

Die Gruppensieger und Zweiten in Liga A erhalten die ersten acht von 16 EM-Tickets. Sollte Gastgeber Schweiz sich über diesen Weg nicht qualifizieren, erhalten die Eidgenössinnen einen garantierten Startplatz.

Die übrigen sieben Tickets werden daraufhin in zwei Play-off-Runden mit jeweils Hin- und Rückspiel vergeben. Dabei treten in der ersten Runde die Dritt- und Viertplatzierten aus Liga A gegen die fünf Sieger und die drei besten Gruppenzweiten der Liga C an. Aus diesen Partien qualifizieren sich acht Mannschaften für die zweiten Play-off-Runde.

Zeitgleich spielen aus der Gruppe B die Gruppensieger und die beiden besten Zweiten gegen die beiden anderen Gruppenzweiten und die Drittplatzierten aus der Liga. Wer auf wen trifft, entscheidet das Los. Die sechs Sieger nehmen in der zweiten Play-off-Runde teil. Dort werden sieben Paarungen ausgelost, wovon sich jeweils die Sieger für die Europameisterschaft qualifizieren.

Die Ergebnisse der Qualifikation entscheiden darüber hinaus auch für die Ligazugehörigkeit bei der nächsten Nations-League-Ausgabe.

Wann und gegen wen spielt Deutschland?

Die DFB-Auswahl spielt in der Gruppe 4 (Liga A) mit Island, Polen und Österreich. Die erste von sechs Begegnungen bestreitet Deutschland am 5. April (20.30 Uhr) in Linz gegen Österreich. Das zweite Spiel folgt am 9. April (18.10 Uhr) in Aachen gegen Island. Die Spiele drei und vier werden gegen Polen gespielt - erst zu Hause am 31. Mai, dann am 4. Juni in Polen. Am 12. Juli ist Deutschland auf Island gefordert, ehe am 16. Juli die Qualifikation mit einem Heimspiel gegen Österreich zu Ende geht.

Wann und wo findet die EM-Endrunde statt?

Die Europameisterschaft wird in der Schweiz ausgetragen. Das Eröffnungsspiel ist auf den 2. Juli 2025 terminiert, das Finale steigt am 27. Juli.