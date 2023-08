EM-Qualifikation: DBB-Team liegt in Topf 2

Am Dienstag werden die Qualifikationsgruppen für die Europameisterschaft 2025 ausgelost. Deutschlands Basketballer werden aus Topf 2 gezogen.

Am Dienstag werden in München die Qualifikationsgruppen für die EuroBasket 2025 ausgelost. Wie der europäische Basketball-Verband FIBA Europe am Montag mitteilte, befindet sich der amtierende EM-Bronzegewinner Deutschland dabei in Topf 2.

Gespielt wird die Qualifikation in drei Länderspielphasen (19. bis 27. Februar 2024, 18. bis 26. November 2024, 17. bis 25. Februar 2025). Deutschland wird dabei auf je einen Gegner aus den Töpfen 3, 6 und 7 treffen. Unter anderem die Türkei oder Co-Gastgeber Polen (beide in Topf 3) sind so mögliche Kontrahenten des DBB-Teams. Die Nationen aus den Töpfen 1 (Spanien, Frankreich, Serbien, Slowenien) und 2 (Litauen, Griechenland, Italien) sind für Deutschland als Gegner ausgeschlossen.

Die vier Gastgeber sind sicher bei der EM dabei

Insgesamt werden acht Qualifikationsgruppen ausgelost. Die drei bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe sichern sich die Teilnahme an der EM in Zypern, Finnland, Polen und Lettland (27. August bis 14. September 2025). Ausnahmen sind die Gruppen, in denen sich einer der vier Co-Gastgeber befindet: Hier qualifizieren sich der Gastgeber und die beiden anderen bestplatzierten Mannschaften.