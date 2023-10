EM-Qualifikation 2024: Modus, Regeln und Termine

Wie läuft die EM-Qualifikation ab? Wie viele Teams rücken über die Nations League nach? Was sind die wichtigsten Termine? Fragen und Antworten zur Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 ...

Zwei Kracher am 1. Spieltag

Bereits am 1. Spieltag der EM-Qualifikation kommt es in Gruppe C zum Aufeinandertreffen zweier großer Fußballnationen: Am Donnerstag, den 23. März, empfängt die italienische Nationalmannschaft die "Three Lions" aus England (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Ein weiteres vielversprechendes Duell bietet einen Tag darauf die Gruppe B, in der sich Frankreich und die Niederlande zum Auftakt gegenüberstehen (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

EM-Rekordsieger Spanien, das sich mit drei Titeln den Spitzenplatz mit der deutschen Nationalelf teilt, ist derweil in Gruppe A unterwegs. Dort trifft "La Roja" unter anderem auf Erling Haaland und seine norwegischen Teamkameraden (25. März, 20.45 Uhr). Insgesamt gibt es zehn Gruppen - drei davon bestehen aus sechs Mannschaften, in den restlichen sieben Gruppen spielen je fünf Teams.

Ist Deutschland bei der EM-Qualifikation dabei?

Da Deutschland das Austragungsland der Europameisterschaft 2024 ist, hätte die Nationalelf lediglich ohne Wertung an der Qualifikation teilnehmen dürfen. Beim DFB entschied man sich gegen diese Variante und bevorzugte das selbstständige Aussuchen passender Testspielgegner. So absolviert das deutsche Team in der anstehenden Länderspielpause beispielsweise am kommenden Samstag ein Freundschaftsspiel gegen Peru (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) und am 28. März gegen Belgien (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die Termine der EM-Qualifikation 2024

Die EM-Quali wird mit je zwei Spieltagen in fünf Länderspielpausen vonstatten gehen. Der 1. Spieltag geht vom 23. bis zum 25. März, direkt im Anschluss folgt Spieltag zwei vom 26. bis zum 28. März. Nach demselben Muster verlaufen die restlichen Doppel-Spieltage pro Länderspielpause: 3. Spieltag (16./17. Juni), 4. Spieltag (19./20. Juni) - 5. Spieltag (7. bis 9. September), 6. Spieltag (10. bis 12. September) - 7. Spieltag (12. bis 14. Oktober), 8. Spieltag (15. bis 17. Oktober). Die letzte Runde findet im November statt: Vom 16. bis zum 18. November wird der 9. Spieltag absolviert, anschließend sind die Teams am 10. Spieltag vom 19. bis 21. November ein letztes Mal im Einsatz.

Der gesamte Spielplan der EM-Qualifikation

Der Qualifikationsmodus für die Euro 24

Jede Mannschaft spielt je einmal in Hin- und Rückspiel gegen die anderen Nationalteams aus derselben Gruppe. Dabei wechselt das Heimrecht wie gewohnt. Sowohl die Gruppenersten als auch die Zweiplatzierten der zehn Gruppen qualifizieren sich direkt für die EM 2024. Somit stehen nach der EM-Qualifikationsphase mit Gastgeber Deutschland 21 der 24 EM-Teilnehmer fest.

Drei Startplätze durch die Nations League

Während bei der EM 2020 beziehungsweise 2021 (verschoben wegen der Corona-Pandemie) noch drei Tickets für die Endrunde über die Nations League vergeben wurden, fällt bei der EM 2024 eines der vier für Gastgeber Deutschland ab. Über die Play-offs können sich dann drei Teilnehmer aus den Nations League Ligen A, B, C (und eventuell D) doch noch einen Startplatz für die Europameisterschaft sichern.

Welche neuen Regeln gibt es?

Da der Nations League Liga D aufgrund Deutschlands spezieller Gastgeberrolle die direkte Chance auf die Play-offs im Vergleich zur letzten EM entzogen wurde, fand die UEFA dennoch eine Variante, Teams aus Liga D eine Möglichkeit auf das Play-offs-Ticket zu gewähren.

Die Siegerteams der Ligen A, B und C der Nations League qualifizieren sich für die Play-offs, sofern sie sich nicht bereits über die Gruppenphase des Quali-Wettbewerbs direkt für die EM qualifiziert haben. Wenn der Sieger der Gruppe A, B oder C der Nations League bereits sicher für die EM qualifiziert ist, rückt die nächstbeste Mannschaft der jeweiligen Liga, die sich nicht qualifiziert hat, in die Play-offs nach. Qualifizieren sich weniger als vier Mannschaften einer der ersten drei Ligen für die Play-offs, geht der erste freie Platz an den Sieger der Liga D.

Wann finden die Play-offs statt?

Vom 21. bis zum 26. März 2024 werden die beiden Halbfinal-Partien und das Finale der Play-offs ausgespielt werden. Rückspiele gibt es dabei keine - somit werden auch die Halbfinal-Begegnungen im K.-o.-Format ausgetragen.

EM-Qualifikation live im TV und Stream: Wer überträgt die Spiele?

In Deutschland zeigt der Pay-TV-Sender DAZN eine Vielzahl der EM-Qualifikationsspiele, die bekanntlich ohne deutsche Beteiligung ablaufen werden. Den Auftakt macht am kommenden Donnerstagnachmittag Kasachstan gegen Slowenien (16 Uhr), ehe dann am Abend unter anderem Italien gegen England übertragen wird (20.45 Uhr).