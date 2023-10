EM-Quali-Auftakt: Österreichs U 19 muss sich mit 0:0 in Wales begnügen

Während Österreichs U 19 zum Start der EM-Qualifikation nicht über ein torloses Remis gegen Wales hinauskam, durfte sich die U 17 über einen 2:1-Sieg gegen Georgien freuen.

Österreichs U-19-Nationalteam hat sich im Auftaktspiel der Qualifikation für die EM-Endrunde 2024 in Nordirland mit einem 0:0 gegen Wales begnügen müssen. Beim Vier-Nationen-Turnier in Montenegro fand die Elf von Trainer Oliver Lederer am Mittwoch schon zu Beginn gute Chancen vor, in der Nachspielzeit belagerten die Österreicher dann noch einmal erfolglos das walisische Tor.

"Natürlich sind wir nicht happy, dass wir nicht gewonnen haben. Ich denke, dass wir in Summe das etwas bessere Team waren", meinte Lederer nach der Partie. "Dieser Punkt kann am Ende auch über den Aufstieg in die Eliterunde entscheiden. Wir wissen, dass wir uns steigern müssen, aber ich bin auch absolut davon überzeugt, dass wir uns steigern werden."

Weitere Gegner der ÖFB-Elf sind England und Gastgeber Montenegro. Die beiden erstplatzierten Teams sowie die beste Mannschaft der 13 Gruppendritten steigen in die Eliterunde der Quali im Frühjahr 2024 auf. Die EM wird mit acht Nationen ausgespielt und dient auch zur Qualifikation für die U-20-WM 2025.

Adejenughure sorgt für Jubel bei U 17

Im Gegensatz zur U 19 startete die U 17 mit einem Sieg in die Qualifikation zur EM 2024. Die Mannschaft von Teamchef Martin Scherb entschied das Auftaktspiel des Mini-Turniers in Georgien gegen die Gastgeber durch einen Doppelpack von Oghenetejiri Adejenughure mit 2:1 (1:0) für sich.

"Es war heute nicht außergewöhnlich gut von uns, aber umso glücklicher sind wir, dass es am Ende zum Happy End gereicht hat", so Scherb. In den weiteren Spielen trifft die österreichische U 17 auf Litauen und Dänemark.