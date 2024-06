EM nur sekundär? Konfliktpotenzial in Frankreich

Die französische Nationalmannschaft steht vor dem Auftaktspiel in die EM in der eigenen Heimat mehr im Fokus denn je. Doch das Sportliche rückt dabei in den Hintergrund.

Wenn sich die französische Nationalmannschaft am Montagabend gegen Polen auf dem Feld positioniert, dann wird Marcus Thuram wohl an der Seite von Kylian Mbappé auflaufen. Irgendwie passend dieser Tage, denn verbal haben sie sich zuletzt schon klar positioniert, Seite an Seite.

Dabei ging es aber nicht etwa um die taktische Ausrichtung oder das Mindset für das Auftaktspiel gegen Österreich (21 Uhr, LIVE! bei kicker), sondern um die anstehenden Neuwahlen in Frankreich und die Angst vor dem Sieg der rechtspopulistischen bis rechtsextremen Partei "Rassemblement National". Thuram hatte in einer Pressekonferenz am Samstag mit klaren Worten Stellung bezogen und dazu aufgefordert, "alles dafür zu tun, damit sich Rassemblement National nicht durchsetzt". Mbappé sprang ihm am Sonntag zur Seite und deklarierte die Wahlen, die am 30. Juni und 7. Juli stattfinden, als "entscheidenden Moment in der Geschichte unseres Landes".

So wenig Mbappé beruflich mit Politik zu tun haben mag, sein Wort hat als Idol von unzähligen jungen Franzosen ein gewisses Gewicht. Umso bemerkenswerter seine Aussage, dass es "Dinge gibt, die wesentlich wichtiger sind als das Spiel morgen". Wohlgemerkt einen Tag vor dem Start ins Turnier, in das Frankreich - mal wieder - als einer der absoluten Topfavoriten geht und den ersten EM-Titel seit 24 Jahren holen will. Und bei dem ein Ausscheiden vor dem Finale wahrscheinlich schon als Enttäuschung gelten würde.

Der französische Fußballverband hört die Aussagen der Angreifer offenbar nicht gerne, warnte noch am Samstag vor einer zu großen Politisierung des Teams. Auch Nationaltrainer Didier Deschamps, der sich neben Mbappé auf dem Podest unwohl zu fühlen schien, wollte sich während des Turniers nicht zu den Wahlen äußern. Er will, dass die Schlagzeilen rund um seine Mannschaft rein sportlich sind. Dass darüber diskutiert wird, ob Mbappé nun auf links oder im Zentrum spielt, ob im Mittelfeld Adrien Rabiot den Vorzug vor Aurelien Tchouameni erhält und in welcher Verfassung N'golo Kanté nach seinem Saudi-Arabien-Wechsel ist. Doch das klappt nicht.

Podcast Viel Kick, wenig Rush: Warum war England so schwach? Topfavorit England? Das erste Turnierspiel lässt Zweifel aufkommen. Auch bei den Briten selbst. Wir sprechen mit ESPN-Reporter Archie Rhind-Tutt über seine “Three Lions” - und sein “geschmackloses” Stadionoutfit. Außerdem: Die Herzo-Hotline mit DFB-Reporter Matthias Dersch, ein Holländer pfeift das Ungarn-Spiel und wo Hummels landen könnte. alle Folgen

"Wie kann man über ein 4-4-2 sprechen, wenn Mbappé sich fragt, ob er am 7. Juli noch stolz darauf sein wird, Franzose zu sein?", schrieb etwa der Chefredakteur von Frankreichs größter Sportzeitung L'Equipe in seiner Kolumne vor dem Spiel.

Der 7. Juli, auf dem Spielplan der EM kurz vor dem Halbfinale eingetragen. Die Thematik wird Verband und Spieler voraussichtlich das ganze Turnier über beschäftigen - und birgt, wie auch das DFB-Team 2022 feststellen musste, öffentliches und internes Konfliktpotenzial. Die Pressekonferenz am Sonntag offenbarte zwei konträre Herangehensweisen: Haltung zeigen wie Mbappé oder Schweigen wie Deschamps? Sicher ist nur: Die Nationalmannschaft steht gerade während dieses Turniers für viel mehr als Sport - und ihre Leistungen daher unter besonderer Beobachtung.