EM-Modus in FC 24 erschienen: Was bietet die virtuelle EURO?

EA SPORTS hat mit Title-Update 16 den EM-Modus in FC 24 hinzugefügt. Ob online oder offline, als Team oder Profi, mit originalem oder alternativem Turnierverlauf - die EURO ist vielfältig nachzuspielen.

Bis zum Anpfiff auf dem realen Rasen müssen sich Fußballfans noch acht Tage gedulden - FC-24-Spieler hingegen können den Europameister 2024 virtuell bereits krönen. EA SPORTS hat das Gratis-Update zur EM am Donnerstag veröffentlicht. Der neue Modus beinhaltet unterschiedliche Spielformen, die den Wettbewerb aus verschiedenen Perspektiven erleben lassen. Wir stellen alle EM-Variationen in FC 24 vor.

Anstoß: Schnelle EURO-Erfahrung für zwischendurch

Wer die Lust auf FC 24 in den vergangenen Monaten verloren hat und nun für die EURO-Inhalte zurückkehrt, könnte den Wiedereinstieg mit einigen Anstoß-Spielen vornehmen. In Gruppenpartien, Halbfinale und Finale sind alle 24 qualifizierten Teams verfügbar. Alternativ können auch andere im Spiel lizenzierte europäische Nationalmannschaften ausgewählt werden - "die Geschichte umschreiben" nennt EA SPORTS diese Option.

Neun authentische EM-Stadien dienen als Kulisse der Anstoß-Matches. Diese sind für Gruppen- und Halbfinalpartien frei wählbar - das Endspiel findet natürlich im Berliner Olympiastadion statt. Gespielt wird entweder gegen die CPU oder lokal gegen Freunde. Hat die EM erst begonnen, bestimmt EA SPORTS zudem täglich das "Match of the Day", das bis zum Finale abhängig vom realen Turnier bestritten werden kann.

UEFA EURO 2024: Der authentische Wettbewerb

Der offizielle Turniermodus wartet auf mit authentischen Arenen, Übertragungspaketen, Spielbällen und der EM-Trophäe. Zudem wird der Verlauf originalgetreu nachgestellt: Die Gruppen sind entsprechend der realen Losung unterteilt, die K.-o.-Duelle werden nach der echten EURO-Logik zusammengestellt. Angepasst werden kann aber auch hier: EA SPORTS hat die Möglichkeit eingerichtet, europäische Mannschaften und Spieler zu verkörpern, die "den Schritt zur EM nicht geschafft haben".

Führe dein Land: Selbst zum EM-Helden werden

Wie Gianluigi Donnarumma 2021 die gegnerischen Stürmer zur Verzweiflung bringen? Oder wie Fernando Torres 2008 das entscheidende Siegtor im Finale erzielen? Der Sub-Modus "Führe dein Land" soll es möglich machen: Der Entwickler lässt die FC-24-Fans einen der Realität nachempfundenen Profi steuern oder gar einen individuellen Avatar erschaffen, der sein Land bis zum Finale in die Hauptstadt führen soll.

Jede Runde kann neu entschieden werden, ob man nun nur die einzelne Spielfigur übernehmen oder doch die gesamte Mannschaft auf virtuellem Grün koordinieren möchte. Durch Trainingseinheiten können darüber hinaus während der digitalen EM bis zu sieben PlayStyles für den digitalen Nationalspieler verdient werden, die das eigene Spiel auf ein neues Level heben sollen.

Online-Freundschaftsspiele: Gegen andere Titelanwärter

EA SPORTS ermutigt die FC-24-Fans, "ihren kompetitiven Kampfgeist neu zu entfachen". In den Online-Freundschaftsspielen kann gegen andere Spieler laut Publisher "die Endspiel-Atmosphäre in Berlin erlebt" werden. Alle 24 an der EM teilnehmenden Nationalteams stehen dabei zur Verfügung, Crossplay ist auf "Plattformen derselben Generation" vorgesehen. Was das für Switch und PC bedeutet, ist noch unklar.

Der europäische Weg: Mysteriöse "finale Belohnung"

Diese Spielform erlaubt es, über Erfolge in den anderen Sub-Modi diverse Rewards einzufahren. Durch den Abschluss aller themenbezogener Aufgaben auf dem "europäischen Weg" wird der Beginn "einer neuen Reise" verdient. Was es damit auf sich hat, lässt EA SPORTS vorerst noch offen. Ebenso mysteriös: Die "finale Belohnung", die erst enthüllt wird, wenn die reale Europameisterschaft vorüber ist.