EM-K.-o. für Polen - trotz Lewandowskis Comeback

Das 0:0 im Abendspiel zwischen Niederlande und Frankreich hat auch die letzten polnischen Achtelfinal-Hoffnungen zertrümmert. Trotz des Comebacks von Robert Lewandowski gegen Österreich ist nach der EM-Vorrunde Schluss.

Als er sich von der Bank erhob - bereit, seiner Mannschaft in der letzten halben Stunde auf dem Platz zu helfen -, schnellte die ohnehin imposante Dezibel-Zahl auf den Rängen des Berliner Olympiastadions zusätzlich in die Höhe. Robert Lewandowski, der den Turnierauftakt gegen die Niederlande (1:2) wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel verpasst hatte, sollte helfen, aus dem 1:1 einen Sieg zu machen. Es wurde ein 1:3.

Lewandowski - elf Ballkontakte, acht Zweikämpfe, vier Pässe, drei Dribblings - holte sich in seiner ersten Aktion auf dem Feld wegen eines Ellenbogeneinsatzes im Luftduell mit Philipp Lienhart die Gelbe Karte ab. Es blieb die auffälligste Szene des Angreifers vom FC Barcelona, der mit ansehen musste, wie Polen nach 20 guten Minuten vor der Halbzeit im zweiten Durchgang die Hoheit über das Spiel wieder entglitt.

Er war machtlos - so wie das ganze polnische Team, das Österreichs Steigerung nach der Pause nicht gewachsen war. "Wir wollten mit den Einwechslungen das Tempo erhöhen", sagte Coach Michal Probierz. "Das ist uns leider nicht gelungen. Wir mussten wieder hinterherrennen." Auch wenn die Joker Karol Swiderski (69.) und Kamil Grosicki (90.+3) anders als Lewandowski zu Chancen kamen, ging die zweite Halbzeit beim zweiten EM-Aufeinandertreffen beider Teams (zuvor 1:1 in der EM-Vorrunde 2008) klar an Österreich.

"Am Ende", gestand Probierz, der neben Adam Buksa überraschend den Ex-Herthaner Krzysztof Piatek im Sturm in die Startelf berufen hatte, "hat die Qualität gefehlt." Lewandowskis Teilzeit-Schicht war nach Aussage des Trainers abgestimmt: "Er war vollkommen fit, er hat auch mit der Mannschaft trainiert. Aber wir wussten, dass es ein intensives Spiel werden würde. Wir haben zusammen mit ihm beschlossen, dass er nicht von der ersten Minute an spielt." Der stattdessen nominierte Piatek traf an seiner alten Wirkungsstätte nach Jan Bednareks abgeblocktem Schuss zum zwischenzeitlichen 1:1 (30.).

Dass sich mit Lewandowski auf dem Platz das Spiel nicht in die von den Polen gewünschte Richtung entwickelte, lastete Probierz nicht seinem Top-Stürmer an. Im Gegenteil - er nahm ihn ausdrücklich in Schutz: "Das Spiel hat sich verändert, als er reingekommen ist. Wir brauchen ihn im Spiel, wir brauchen, dass er mit anderen spricht und den jüngeren Spielern Tipps gibt."

Lewandowski: "Dann hat uns das 1:2 aus dem Gleichgewicht gebracht"

Am Freitagabend half das alles nicht. "Wir wollten zurückkommen", sagte Lewandowski enttäuscht, "das hat nicht geklappt. Wir haben in diesem Spiel verschiedene Phasen durchlaufen. Wir sind nicht gut gestartet, dann haben wir 20 Minuten gut gespielt und Torchancen kreiert. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es auch gut, aber dann hat uns das 1:2 aus dem Gleichgewicht gebracht. Wir mussten ein Risiko eingehen, uns mehr öffnen, das hat uns ein weiteres Tor gekostet." Lewandowskis Fazit: "Diese Niederlage tut sehr weh."

Nach EM-Aus: Schaulaufen gegen Frankreich

Immerhin: Er selbst ist wieder vollends fit. "Es gab keine Probleme auf dem Platz", erklärte der frühere Bayern-Angreifer. "Schon in der ersten Situation nach meiner Einwechslung musste ich sprinten, aber ich habe nichts gespürt. Ich hatte nicht den Gedanken im Hinterkopf, dass ich vorsichtig sein muss." Ein Trost war das nicht wirklich. Das 0:0 am Abend zwischen Niederlande und Frankreich besiegelte den EM-K.-o. für Polen - als erste Mannschaft. Wie schon 2008, 2012 und 2021 ist nach der Vorrunde Schluss. Das dritte Gruppenspiel am Dienstag in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich wird damit zum Schaulaufen. Dennoch will Probierz von seiner Mannschaft eine ansprechende Leistung sehen. Seine Forderung: "Wir müssen gegen Frankreich aggressiver auftreten."