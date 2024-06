EM-Held und Tausch mit Kiel: Der Kader des TBV Lemgo Lippe für die Saison 2024/25

Der TBV Lemgo Lippe wird auch das 42. Jahr in Folge in der stärksten Liga der Welt vertreten sein. Einer der Erfolgsfaktoren sitzt auf der Bank, Chefcoach Florian Kehrmann schafft es immer wieder mit relativ begrenzten finanziellen Mitteln seine Mannschaft ins Mittelfeld der Liga zu führen. Zur neuen Saison wird das Team punktuell verändert, aber auch verstärkt? Ein Blick auf den Kader der Lipper.

Nach dem Abgang der Guardiola-Zwillinge im Sommer 2023 fand sich Lemgo in der abgelaufenen Saison zwischenzeitlich auf Rang 17 wieder. Am Ende schloss der TBV die Saison aber auf dem zehnten Platz ab. Auch weil die Verantwortlichen die Ruhe bewahrten und keine Trainerdiskussion losbrach. Nach der Saison 2023/24 verlängerte nun auch Geschäftsführer Jörg Zereike seinen Vertrag langfristig.

"Seit mittlerweile elf Jahren trägt er mit großer Kompetenz und unermüdlichem Einsatz seinen Teil dazu bei, den Verein in ruhige und stabile Fahrwasser zu führen und meistert mit seinem Team dabei immer wieder neue Herausforderungen", so Lemgos Beiratsvorsitzender Herbert Vogel. Er betonte: "Wir schätzen uns deshalb sehr glücklich, dass wir auf dieser immens wichtigen Position weiterhin Kontinuität vorweisen und auch zukünftig auf die große Erfahrung und das Know-how von Jörg zählen können."

Die Verlängerung mit Chefcoach Florian Kehrmann, aber auch Spielmacher Lukas Hutecek werden die großen Herausforderungen des ehemaligen Torhüters in der kommenden Spielzeit werden. In diesem Sommer wurde nur behutsam umgebaut, auch wenn die Lipper zwei Pokalhelden verloren haben.

Zwei Pokalhelden gehen

Zwischen den Pfosten kann Lemgo sich weiter auf Youngster Loen Goldbecker und den Slowenen Urh Kastelic verlassen. Neu im Team ist hingegen Constantin Möstl, der Finn Zecher ersetzt. Der Österreicher war einer der Shootingstars der letzten Handball-EM, kennt Lukas Hutecek schon aus alten Tagen in Wien. "Er verfügt über große Explosivität, eine starke Technik und ein gesundes Selbstbewusstsein, welches für Torhüter unabdingbar ist", urteilten Lemgos Verantwortliche Zereike und Kehrmann damals unisono.

Neben Zecher geht mit Kapitän Lukas Zerbe auch ein zweiter Pokalheld von 2020. Während der Nationalspieler zum THW Kiel geht, kommt aus Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt mit Jarnes Faust ein weiteres Talent an die Lippe.

Kieler Talent kommt

"Er ist für sein junges Alter körperlich schon sehr weit, verfügt über eine super Athletik und ein starkes Wurfrepertoire. Beim THW hat er bereits gezeigt, dass er Bundesliga spielen kann und hat auch in der Junioren-Nationalmannschaft sehr gute Leistungen gebracht", so Kehrmann und Zereike über den Linkshänder, der sich mit Bobby Schagen die Einsatzzeiten teilen wird.

Der Niederländer hatte seinen Vertrag im vergangenen Herbst verlängert, ebenso wie Linksaußen Samuel Zehnder. Dahinter hat man auf der linken Außenbahn mit Leve Carstensen ein weiteres Eigengewächs.

Wagner "im Angriff eine echte Waffe"

Der dritte Neuzugang soll Emil Laerke ersetzen. Der Däne war vor zwei Jahren als Ersatz für Jonathan Carlsbogard gekommen, konnte aber nur in einzelnen Momenten sein Potential zeigen. Für ihn kommt Hendrik Wagner von der HSG Wetzlar.

Florian Kehrmann freut sich über "einen sehr flexibel einsetzbaren Rückraumspieler mit Bundesligaerfahrung". Er betonte: "Er wird uns nicht nur im Abwehrzentrum verstärken, sondern ist auch im Angriff eine echte Waffe." Auch TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike sieht in der Verpflichtung von Wagner "sowohl sportlich als auch menschlich" einen "tollen Gewinn" für den TBV: "Mit seiner Dynamik und großen Wurfkraft passt Hendrik sehr gut in unser Profil."

Ansonsten herrscht aber auf den zentralen Positionen Konstanz, die Linkshänder im Rückraum sind weiterhin Niels Versteijnen und Nicolai Theilinger. Mit Lukas Hutecek und Tim Suton hat Lemgo zweikampfstarke Rückraumspieler zur Verfügung. Neben Wagner stehen auch noch der Niederländer Thomas Houtepen und Allzweckwaffe Frederik Simak zur Verfügung, der wie Suton zur Not auch als zweiter Kreisläufer auflösen kann. Am Kreis kann Trainer Kehrmann auf Jan Brosch und Leos Petrovsky zurückgreifen.

Veränderungen Kader TBV Lemgo Lippe



Zugänge im Sommer 2024:

Hendrik Wagner (HSG Wetzlar)

Jarnes Faust (THW Kiel)

Constantin Möstl (Alpla HC Hard/AUT)



Abgänge im Sommer 2024:

Lukas Zerbe (THW Kiel)

Emil Laerke (Skanderborg-Aarhus/DEN)

Finn Zecher (TuS N-Lübbecke)

Der Kader des TBV Lemgo Lippe für die Saison 2024/25

Nr. Name Pos Jahrg Vertrag 16 Leon Goldbecker TW 2002 2022-25 - Constantin Möstl TW 2000 2024-26 99 Urh Kastelic TW 1996 2022-26 4 Samuel Zehnder LA 2000 2022-26 38 Leve Carstensen LA 2002 2022-25 14 Bobby Schagen RA 1990 2019-26 - Jarnes Faust RA 2004 2024-26 2 Lukas Hutecek RL 2000 2021-25 8 Frederik Simak RL 1998 2020-26 - Hendrik Wagner RL 1997 2024-26 23 Tim Suton RM 1996 2016-26 39 Thomas Houtepen RM 2002 2022-25 - Nicolai Theilinger RR 1992 2023-25 25 Niels Versteijnen RR 2000 2022-26 - Leos Petrovsky KM 1993 2023-25 5 Jan Brosch KM 1991 2022-26 Florian Kehrmann Trainer 26.06.1977 2014-25

