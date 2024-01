EM-Hauptrunde in Hamburg und Köln

Im Männer-Handball steht bei der Handball-EM 2023 die Hauptrunde bevor, die deutsche Mannschaft spielt ihre vier Spiele in der Lanxess Arena in Köln. Bei den Frauen laufen die nationalen und europäischen Ligen auch Hochbetrieb.

Bei der Handball-Europameisterschaft beginnt heute um 15:30 Uhr die Hauptrunde. Die deutsche Mannschaft spielt am Donnerstag, Samstag, Montag und kommenden Mittwoch (18., 20., 22. und 24. Januar). Die Handball-EM 2024 ist sowohl klassisch bei ARD und ZDF zu sehen als auch bei Dyn (alle Spiele). Autor Daniel Duhr schreibt in seiner aktuellen Kolumne "1, 2 oder Dyn", was er von dieser Mixtur hält.

Handball-Programm der Frauen

Im Januar geht es bei den Frauen in den nationalen und europäischen Ligen weiter. Dyn überträgt alle Spiele bis auf die 2. Liga, die exklusiv bei Sportdeutschland zu sehen ist. Spiele der EHF-Wettbewerbe laufen auch bei DAZN. Eurosport zeigt einzelne HBF1-Spiele im Free-TV.

Mittwoch, 17. Januar

Wintereinbruch: Nur ein Bundesligaspiel!

Um 19:30 Uhr tritt der Thüringer HC gegen Aufsteiger und Vorschlusslicht HSV Solingen-Gräfrath an, der sich kürzlich von seiner Trainerin getrennt hat. Die Heimspiele der SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund sind wetterbedingt abgesagt.

Samstag, 20. Januar

Zweite Liga und internationales Parkett

Um 16:00 Uhr ist die HSG Bensheim/Auerbach auf Auswärtsfahrt in Polen unterwegs und spielt bei MKS Lublin. Dyn überträgt dieses und weitere internationale Spiele deutscher Teams live.

Um 17:30 Uhr ist Zweitliga-Zeit. Der TuS Lintfort, der nach dem Punktabzug gegen Werder Bremen in Schlagdistanz zur Aufstiegs-Relegation ist, empfängt den Vorletzten TSV Nord Harrislee.

Um 18:00 Uhr spielt die SG BBM Bietigheim in der Champions League und ist dafür an die Westspitze Frankreichs nach Brest gereist.

Um 18:30 Uhr kämpfen im Unterhaus das Mittelfeldteam ESV 1927 Regensburg und der Aufsteiger HSG Freiburg, der derzeit den Relegationsplatz zur 3. Liga einnimmt, um die nächsten Zähler.

Um 19:30 Uhr begegnen sich der Tabellenvierte 1. FSV Mainz 05 und die im Mittelfeld rangierenden Füchse Berlin.

Sonntag, 21. Januar

Bundesliga-Sonntag, Thüringer HC in European League

Der Handball-Sonntag beginnt um 15:00 Uhr bei Sportdeutschland mit den beiden Zweitligaspielen SG 09 Kirchhof gegen TG Nürtingen und HCD Gröbenzell gegen die Handball-Luchse aus Buchholz-Rosengarten, wobei die Gäste jeweils favorisiert sind.

Um 16:00 Uhr spielt der Thüringer HC in der European League auswärts bei Chambray Touraine in Frankreich.

Zeitgleich werden um 16:00 Uhr auch einige Erst- und Zweitligaspiele angepfiffen. In der ersten Liga empfängt am 12. Spieltag die Sportunion Neckarsulm die HSG Blomberg-Lippe, der SV Union Halle-Neustadt trifft auf den Buxtehuder SV. Bayer 04 Leverkusen tritt gegen die TuS Metzingen an und der BSV Sachsen Zwickau kämpft gegen den VfL Oldenburg um die nächsten Zähler. In der zweiten Liga gastiert das neue Spitzenteam Frisch Auf Göppingen am 15. Spieltag beim HC Leipzig, die Kurpfalz Bären treffen auf Werder Bremen.

Um 17:00 Uhr will der HC Rödertal gegen den VfL Waiblingen bestimmt den durch den Bremer Punktabzug "ererbten" Aufstiegs-Relegationsplatz verteidigen.

Donnerstag, 25. Januar

HBF1-Kellerduell am kommenden Donnerstag

Da sich unser Vorschauzeitraum diesmal, bedingt durch die Europameisterschaft der Männer, ausnahmsweise bis zum kommenden Donnerstag erstreckt, weisen wir schon einmal auf das Kellerduell in der ersten Liga am 25. Januar um 19:30 Uhr hin. Der HSV Solingen-Gräfrath spielt dann gegen die Sportunion Neckarsulm.

EM-Hauptrunde der Männer

Dyn hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele der am 10. Januar beginnenden Handball-EM in Deutschland gesichert. Die Partien der DHB-Auswahl laufen darüber hinaus auch bei ARD und ZDF.

Mittwoch, 17. Januar

Erster Spieltag der Hauptrundengruppe 2

Ab heute beginnt die Hauptrunde. Pro Tag sind drei Spiele angesetzt, um 15:30 Uhr, um 18:00 Uhr und um 20:30 Uhr.

Um 15:30 Uhr beginnt die Hauptrunde in Hamburg mit dem Duell Norwegen gegen Portugal. Beide beginnen die zweite Turnierphase ohne Punkte.

Bei Dyn sitzt Markus Herwig am Mikrofon, um 18:00 Uhr begegen sich Weltmeister Dänemark, der die Gruppe zum Auftakt wegen der hohen Tordifferenz anführt, und die Niederlande, die Titelverteidiger Schweden in der Vorrunde an den Rand der Niederlage gebracht haben. Dyn (Kommentar: Finn-Ole Martins) und sportschau.de übertragen live.

Um 20:30 Uhr ist das Duell zwischen Slowenien und Schweden angesetzt. Beide haben zwei Punkte auf dem Konto und +1 Tore. Dyn überträgt diese Partie mit dem Trio Lennart Wilken-Johannes (Kommentar), Anett Sattler (Moderation) und Dyn-Experte Stefan Kretzschmar. Sportschau.de ist ebenfalls live dabei.

Donnerstag, 18. Januar

Deutsche Mannschaft spielt weiterhin um 20:30 Uhr

Um 15:30 Uhr treten die sensationell in die Hauptrunde aufgestiegenen Österreicher gegen Ungarn an.

Um 18:00 Uhr treffen Olympiasieger Frankreich und Kroatien aufeinander. Neben Dyn streamt ZDF.de mit Kommentator Martin Schneider diese Partie live.

Um 20:30 Uhr hat die deutsche Mannschaft ihr erstes Hauptrundenspiel und trifft auf Island. Das ZDF überträgt die Partie ebenso wie Dyn live. Etwa 30 Minuten nach dem Abpfiff wartet bei Instagram der "Harzblut"-Talk von Stefan Kretzschmar und Co.

Freitag, 19. Januar

Zweiter Tag der Hauptrundengruppe 1

Um 15:30 Uhr kämpfen Slowenien und Portugal um die zu vergebenden Punkte. Bei Dyn kommentiert Markus Götz.

Um 18:00 Uhr kommt es zum Duell zwischen Norwegen und den Niederlanden. Bei Dyn kommentiert Lennart Wilken-Johannes, auf ZDF.de ist das Spiel ebenfalls zu sehen.

Um 20:30 Uhr ist das Weltmeister-Europameister-Duell Dänemark gegen Schweden das letzte Spiel des Tages. Dyn überträgt mit dem Trio Vincent Schuster (Kommentar), Jamal Naji (Experte) und Anett Sattler (Moderation). Jari Brüggemann ist für Social Media zuständig. ZDF.de streamt diese Partie ebenfalls.

Samstag, 20. Januar

Zweites Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl

Um 15:30 Uhr spielt Frankreich gegen Island.

Um 18:00 Uhr ist das Nachbarschaftsduell Ungarn gegen Kroatien an der Reihe.

Um 20:30 Uhr ist ebenfalls ein Nachbarschaftsduell auf dem Programm, die DHB-Auswahl spielt dann gegen Österreich. Das Spiel gegen die Alpenrepublik wird live im Ersten und bei Dyn übertragen. Etwa 30 Minuten nach dem Abpfiff wartet bei Instagram der "Harzblut"-Talk von Stefan Kretzschmar und Co.

Sonntag, 21. Januar

Dritter Spieltag der Hauptrundengruppe 1

Um 15:30 Uhr spielt Slowenien gegen die Niederlande. Dyn-Kommentator ist Markus Herwig.

Um 18:00 Uhr ist die Partie Schweden gegen Portugal angesetzt. Bei Dyn kommentiert Markus Götz.

Um 20:30 Uhr ist mit Norwegen gegen Dänemark das zweite Skandinavien-Duell der Hauptrunde auf dem Tapet. Das Personal der Dyn-Übertragung: Kommentator Vincent Schuster, Moderation Lea Rostek, Experte Pascal Hens und Social Media: Jari Brüggmann.

Montag, 22. Januar

Drittes Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft

Um 15:30 Uhr ist Kroatien gegen Island gefordert.

Um 18:00 Uhr trifft Olympiasieger Frankreich auf Hauptrunden-Debütant Österreich.

Um 20:30 Uhr kämpft die deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn um die nächsten Punkte für das mögliche Halbfinale. Das ZDF und Dyn übertragen dieses Spiel live. Etwa 30 Minuten nach dem Abpfiff wartet bei Instagram der "Harzblut"-Talk von Stefan Kretzschmar und Co.

Dienstag, 23. Januar

Letzter Spieltag der zweiten Hauptrundengruppe

Um 15:30 Uhr treffen mit Niederlande und Portugal die beiden Teams aufeinander, deren Stern bei der EHF EURO 2020 aufgegangen ist. Portugal war zuvor 14 Jahre lang nicht dabei, die Niederländer feierten Premiere.

Um 18:00 Uhr trifft Slowenien auf Dänemark.

Um 20:30 Uhr ist mit Norwegen gegen Schweden auch die dritte "Battle of Scandinavia" ein Abendspiel.

Mittwoch, 24. Januar

Hauptrunden-Finale mit dem DHB-Team

Um 15:30 Uhr haben Österreich und Island ihren letzten Hauptrunden-Auftritt in Köln.

Um 18:00 Uhr beenden Frankreich und Ungarn die Hauptrunde.

Um 20:30 Uhr ist Kroatien der letzte Hauptrunden-Gegner der DHB-Auswahl. Es wird live im Ersten Programm und bei Dyn übertragen. Etwa 30 Minuten nach dem Abpfiff wartet bei Instagram der "Harzblut"-Talk von Stefan Kretzschmar und Co.