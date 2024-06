EM-Formcheck: So performte die Rangnick-Elf vor der Endrunde

Österreich ist bereit für die EURO. Nur noch fünf Tage bis zum Frankreich-Spiel. Zeit, einen Blick auf Ralf Rangnicks 26 EM-Starter zu werfen. Wer hat für seinen Klub im Mai und in den beiden Länderspielen gegen Serbien und die Schweiz Anfang Juni überzeugen können? Der kicker macht den finalen Formcheck vor der EM-Endrunde in Deutschland.

Der Kader steht, die EM-Endrunde naht. Am Montag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft Österreich auf Turnier-Mitfavorit Frankreich. Teamchef Ralf Rangnick hat wohl längst eine Aufstellung im Kopf, die er in Düsseldorf aufs Feld schicken möchte. Doch wer kommt für die erste Elf infrage?

Der kicker hat bei den 26 EM-Fahrern, aufgeteilt in die sieben taktischen Positionen der kicker-Rangliste, den Formcheck für die Monate Mai und Juni gemacht. Grün signalisiert "voll in EM-Form", Rot steht für "aktuell nicht in EM-Form" (möglicherweise auch aus Verletzungsgründen) und Gelb bedeutet "Solide Leistungen, darf aber nicht nachlassen".

Pentz die klare Nummer eins

Nach dem EM-Aus für Alexander Schlager deutet wohl alles darauf hin, dass Patrick Pentz den rot-weiß-roten Kasten hüten wird. Der 27-Jährige hat bei Bröndby eine starke Saison gespielt. Das haben die Dänen unlängst mit einer festen Verpflichtung honoriert. Doch wie sieht es hinter Pentz aus? Rangnick hat mit seiner Entscheidung, Tobias Lawal aus dem EM-Kader zu streichen, durchaus für eine Überraschung gesorgt. Obwohl Heinz Lindner bei Saint-Gilloise in diesem Jahr nur ein einziges Spiel gemacht hat, wird wohl er die Nummer zwei sein und nicht Rapids Niklas Hedl.

Trauner zeigt auf - wer läuft neben Danso auf?

In der Innenverteidigung scheint aktuell nur Kevin Danso gesetzt. Der Frankreich-Legionär ist in der Abwehr der Fels in der Brandung und aus der Startelf praktisch nicht wegzudenken. Viel wichtiger scheint deshalb die Frage, wen Rangnick neben Danso aufstellen wird. In den jüngsten Länderspielen hat sich Gernot Trauner ins Rampenlicht gespielt, aber auch der wiedergenesene Philipp Lienhart zeigte auf. Optionen hat der Teamchef neben dem Bundesliga-Duo Querfeld und Daniliuc aber auch mit Gladbachs Maximilian Wöber, der sowohl innen als auch links außen spielen kann.

Posch mit der höchsten Konstanz

Was Danso in der Innenverteidigung ist, ist auf den Außenpositionen Stefan Posch. Mit Bologna hat der 27-Jährige sensationell den Einzug in die Gruppenphase der Champions League geschafft und auch im Nationalteam zeigt Posch konstant gute Leistungen. Wer allerdings links hinten spielen soll, wird Rangnick deutlich mehr beschäftigen. Phillipp Mwene oder Wöber, wenn dieser nicht im Abwehrzentrum spielt? Auch Alexander Prass kann die Position bekleiden, wie er im Länderspiel gegen Serbien unter Beweis gestellt hat.

Ein Trio mit viel Qualität

Viel Kreativität und Übersicht hat der ÖFB im zentralen Mittelfeld. Zwar schmerzt der Ausfall von Xaver Schlager, doch Rangnick hat hier nach wie vor sehr viel Qualität. Tendenziell haben Konrad Laimer und Nicolas Seiwald in Hinblick auf die Startelf wohl die Nase vorne. Fakt ist aber auch, dass wohl alle drei ausreichend Spielzeit bekommen werden.

Baumgartner und Sabitzer als Prunkstücke

Menschlich war Marcel Sabitzers Entscheidung, nach dem verlorenen CL-Finale in den Länderspielen gegen Serbien und die Schweiz zu pausieren. Er sei "vom Mentalen und Energetischen her" nicht in der Lage gewesen, der ÖFB-Auswahl zu helfen. Mittlerweile hat Sabitzer den Final-Schock verarbeitet und fiebert der EM entgegen. Gut so, denn in Deutschland braucht es einen Sabitzer in Topform. Der Mann, der ins CL-Team der Saison gewählt wurde, ist ebenso eines der rot-weiß-roten Prunkstücke wie Christoph Baumgartner. Österreichs Nummer 19 lief zuletzt zur Höchstform auf, traf in fünf Länderspielen in Folge und stellte damit einen Krankl-Rekord aus dem Jahr 1976 ein.

Einer, der sich ebenfalls ins Startelf-Radar des Teamchef spielen konnte, ist Romano Schmid. Der Bremen-Akteur war neben Seiwald und Baumgartner der einzige Spieler, der in beiden Länderspielen beginnen durfte.

Wimmer auf der Außenbahn gesetzt?

Zwar hat Patrick Wimmer mit dem VfL Wolfburg alles andere als eine gute Saison gespielt, im Nationalteam hingegen könnte es aktuell nicht besser laufen. Bei seinem Treffer gegen Serbien hat der pfeilschnelle Außenbahnspieler seine Klasse aufblitzen lassen und sich für die erste Elf empfohlen. Nach oben zeigt die Formkurve bei Prass, wenngleich der frisch gebackene Doublesieger des SK Sturm zuletzt in der Defensive zum Einsatz kam. Seine Flexibilität auf den Außenpositionen wird Prass wohl auch den einen oder anderen EM-Einsatz ermöglichen.

Formkurve der Stürmer gibt Rätsel auf

Welche Rolle wird Marko Arnautovic bei der EM spielen? Sein Einsatz gegen Serbien gab jedenfalls Rätsel auf. Nach einer ausbaufähigen Leistung in Hälfte eins ließ ihn Rangnick auch aufgrund seiner frühen Gelben Karte in der Kabine. Gegen die Schweiz kam der Inter-Akteur dann gar nicht zum Einsatz.

Insgesamt ist Österreich im Sturmzentrum sehr dünn besetzt. Neben Arnautovic und Gregoritsch wäre noch Hartbergs Maximilian Entrup eine Option. Auch Andreas Weimann könnte ganz vorne spielen. Im Vergleich zu anderen Positionen hat Rangnick hier allerdings nicht die Qual der Wahl.

Michael Chudik