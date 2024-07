EM-Fluch passé: England schreibt Elfmeterschießen-Geschichte

England zieht durch ein gewonnenes Elfmeterschießen ins EM-Viertelfinale ein. Durch ein souveränes Elfmeterschießen. Klar, dass das 5:3 im finalen Thriller beim Duell mit der Schweiz Geschichtsbucheinträge nach sich zieht.

Der englische Fußball und Elfmeterschießen - das ist eine Geschichte für sich, wie jeder Fußballfan weiß. Im Grunde hatten die Three Lions vom Punkt ein schier niemals enden wollendes Trauma erlebt. Zuletzt etwa bei der EM 2021 im dramatischen Endspiel vor heimischer Kulisse im Londoner Wembley Stadion gegen die am Ende jubelnden Italiener (2:3).

Nun aber änderte sich das Bild - und zwar komplett. Denn nachdem es am Samstag nach einem insgesamt überschaubaren 1:1 gegen die Schweizer aus englischer Sicht mal wieder ins Elfmeterschießen gegangen war und außerdem mit dem bereits ausgewechselten Kapitän Harry Kane ein sicherer Schütze gefehlt hatte, sollten gleich alle fünf Schützen verwandeln.

Nach den allesamt sicheren Treffern von Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka (damals im EM-Finale noch der obendrein von Fans rassistisch attackierte Pechvogel) und Ivan Toney trat schlussendlich noch Trent-Alexander Arnold an - und auch der 25-jährige Mann vom FC Liverpool versenkte die Kugel souverän, links oben in den Winkel. Erneut keine Chance für Nati-Keeper Yann Sommer.

Die Nerven versagen reihenweise

Fünf Schützen und fünf Treffer in einem Elfmeterschießen? Das hatte es aus englischer Sicht bei bis dato zehn "Shootouts" bei Großturnieren noch nie zuvor gegeben. Die Quote von 100 Prozent verwandelten Schüssen war bisher nur einmal erreicht worden - im EM-Viertelfinale 1996 gegen Spanien (4:2 i.E.).

Doch genau damals nach dem Erfolg 1996 hatte der jahrzehntelange Fluch seinen Anfang genommen - konkret mit dem Aus im EM-Halbfinale 1996 gegen den späteren Sieger Deutschland (5:6 i.E.). Gleich fünf Thriller vom Punkt in Folge hatten die Engländer fortan verloren - EM 1996 gegen Deutschland, WM 1998 gegen Argentinien, EM 2004 gegen Portugal, WM 2006 gegen Portugal und EM 2012 gegen Italien -, ehe bei der WM 2018 immerhin mal Kolumbien im Achtelfinale bezwungen worden war (4:3 i.E.).

Die Bilanz seither: 6:5-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Schweiz im Spiel um Platz 3 der ersten Nations-League-Ausgabe 2019, die dramatische Niederlage im EM-Finale gegen Italien 2021 und der jetzige Triumph über die Schweizer.

Pickford gegen den englischen Torwarttrend

Und an diesem Erfolg über die Nati hatten nicht nur die fünf sicheren Schützen ihren Anteil, auch Torwart Jordan Pickford avancierte zum Helden mit seiner Parade gegen den ersten und zugegebenermaßen schwachen Versuch von Innenverteidiger Manuel Akanji. Ganz nett: Damit parierte der 30-jährige Schlussmann des FC Everton bereits seinen vierten Elfmeter bei 14 Schüssen in seinen bisherigen Elfmeterschießen bei Großturnieren - doppelt so viele wie alle Three-Lions-Keeper zwischen 1990 und 2012 zusammen (zwei Paraden bei 36 Schüssen in Elfmeterschießen). Langjährige Nationaltorhüter wie David Seaman (heute 60) lassen an dieser Stelle grüßen.

Kurz und knapp zusammengefasst: Im zehnten Elfmeterschießen bei einem großen Turnier war dies erst der dritte Sieg der Three Lions. "Das war ganz besonders, wie wir uns zurückgekämpft haben - und dann auch noch im Elfmeterschießen", freute sich Saka im Anschluss und verwies in seinen Ausführungen auch auf die Nervenstärke innerhalb des eigenen Teams - und das diese zeige, "wie sehr wir dieses Turnier gewinnen wollen".