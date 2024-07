EM-Finale 2024: Termin, Spielort, Übertragung

Die Europameisterschaft 2024 neigt sich dem Ende entgegen und das letzte Spiel steht vor der Tür. Alle Informationen zum Finale hier im Überblick.

Will als jüngster Spieler aller Zeiten den EM-Pokal in die Höhe recken: Spaniens Lamine Yamal. picture alliance / Sipa USA

Von den 24 Mannschaften, die bei der EURO 2024 an den Start gegangen sind, sind zum Ende der K.-o.-Phase nur noch zwei Teams übrig, die sich im Finale gegenüberstehen und um den Titel des Europameisters kämpfen werden. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, geht es in die Verlängerung von zweimal 15 Minuten. Steht auch dann noch kein Sieger fest, fällt die Entscheidung für den Titel im Elfmeterschießen.

Wann findet das EM-Finale statt?

Die Europameisterschaft 2024 hat am Freitag, 14. Juni, mit dem klaren 5:1-Auftaktsieg von Gastgeber Deutschland gegen Schottland begonnen. Die letzte Begegnung des Turniers findet exakt einen Monat später, am 14. Juli, statt. Am Sonntag um 21 Uhr wird das Finale angepfiffen.

Wo wird das Finale der EM 2024 ausgetragen?

Wie schon bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland wird auch das Finale bei der EM 2024 im Olympiastadion in Berlin stattfinden. Es ist insgesamt das sechste Spiel in diesem Stadion.

In der Vorrunde wurden im Olympiastadion die Partien Spanien - Kroatien (3:0), Polen - Österreich (1:3) und Niederlande - Österreich (2:3) ausgetragen, im Achtelfinale spielte die Schweiz gegen Italien (2:0) und im Viertelfinale gewannen die Niederländer gegen die Türkei (2:1) in der Hauptstadt. Zum Finale wird das Olympiastadion - wie bei allen EM-Spielen - ausverkauft sein, insgesamt passen 68.844 Zuschauer bei der EM in die Heimspielstätte von Hertha BSC.

Wo wird das Finale übertragen?

Das Finale wird live in der ARD übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt um 20.15 Uhr nach der Tagesschau mit der Vorberichterstattung. Ab dem Anpfiff um 21 Uhr begleitet Tom Bartels das Spiel als Kommentator. Der 58-Jährige ist dabei durchaus Endspiel-erprobt: Unter anderem kommentierte er 2014 den deutschen WM-Triumph und 2022 das Finale in Katar. Die Partie ist parallel auch als Livestream in der ARD Mediathek zu sehen.

Außerdem kann das Finale - so wie alle vorherigen 50 Spiele der EURO 2024 - beim Anbieter MagentaTV im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream verfolgt werden.

Die Final-Begegnung im Überblick:

Partie: EM 2024, Finale

Datum: Sonntag, 14. Juli, 21 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung: ARD/ARD-Mediathek, MagentaTV