EM-Final-Nachwehen: Hegering fehlt Wolfsburg "einige Wochen"

Der Einstieg von Marina Hegering beim VfL Wolfsburg verzögert sich. Wegen einer Fußverletzung muss die 32 Jahre alte Nationalspielerin noch einige Zeit pausieren.

Hegering hatte sich im EM-Finale gegen England (1:2 n.V.) eine Verletzung im linken Fuß zugezogen, die, so der VfL am Samstag, "nach neuesten Untersuchungen noch keinen Einstieg in den Trainingsbetrieb zulässt".

Wie lange genau die 26-malige Nationalspielerin ihrem neuen Team fehlen wird, sei vom Heilungsverlauf abhängig. In der Mitteilung des Vereins ist von "einigen Wochen" die Rede.

Damit verpasst Hegering nach ihrem Wechsel vom FC Bayern nach Wolfsburg große Teile der Vorbereitung auf die kommende Saison, die für den VfL am 17. September mit einem Heimspiel gegen die SGS Essen beginnt.

Hegering werde trotz ihrer Verletzung am Trainingslager in Harsewinkel teilnehmen und dort ihre Reha-Maßnahmen durchführen.

