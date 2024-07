EM-Fahrer Jurasek bleibt ein weiteres Jahr in Hoffenheim

Pünktlich zum kalendarischen Saisonstart hat Hoffenheim eine Kaderlücke mit einem alten Bekannten geschlossen. Wie die TSG an diesem Montag bekanntgab, wird David Jurasek die Kraichgauer für eine weitere Saison verstärken und erneut von Benfica Lissabon ausgeliehen.

Fest entschlossen und auch 2024/25 bei der TSG Hoffenheim: David Jurasek. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

David Jurasek, dessen Vertrag bei den Portugiesen noch bis 2028 datiert ist, war bereits in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Saison auf Leihbasis in Hoffenheim aktiv und war auf insgesamt 13 Bundesliga-Einsätze gekommen. Elfmal war der Linksfüßer dabei eingewechselt worden, viermal stand der 23-Jährige dabei in der Startelf und zweimal über die volle Distanz auf dem Platz.

"David kam aus einer für ihn persönlich schwierigen Phase bei Benfica Lissabon zu uns nach Hoffenheim und hat nach einigen Wochen der Eingewöhnung gezeigt, dass er ein wichtiger Faktor für unser Spiel sein kann. David ist ein dynamischer und offensivstarker Außenverteidiger, der es zudem versteht, zuverlässig zu verteidigen. Seine herausragenden Leistungen in Topspielen, wie zum Beispiel bei unserem Auswärtsspiel in Leverkusen, sind dafür wunderbare Beispiele und lassen uns sehr optimistisch in die nächste Saison gehen", sagt Alexander Rosen, Geschäftsführer bei der TSG.



Mit einem Assist blieb die Ausbeute des Flügelflitzers ebenso überschaubar wie die Gesamtleistung, wobei Jurasek sein eigentliches Potenzial immer wieder aufblitzen ließ und gerade gegen Ende der Saison besser ins Rollen kam. Auch bei der EM konnte sich Jurasek einen Platz im Aufgebot Tschechiens sichern, stand in den Gruppenspielen gegen Georgien (1:1) und die Türkei (1:2) jeweils in der Startformation und über 81 Minuten auf dem Platz, konnte das vorzeitige Aus aber auch nicht abwenden helfen.

Nach Skov-Abgang: Jurasek nimmt zweiten Anlauf auf der linken Außenbahn

Nach dem Abschied des ebenfalls linksfüßigen Dänen Robert Skov hatte sich die Vakanz für den Kaderplatz auf der linken Außenbahn verschärft, nun nimmt Jurasek dort einen zweiten Anlauf, um in bereits bekanntem Umfeld einen Entwicklungssprung zu vollziehen. "Gemeinsam mit David wollen wir nun weiter daran arbeiten, dass er regelmäßig sein Topniveau erreicht und trauen ihm diese Entwicklung bei uns auch definitiv zu", erklärt Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball, "aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass wir Davids Leihe um ein Jahr verlängern und damit auch eine wichtige, vakante Kaderposition auf der linken Seite optimal schließen konnten."

Der dynamische wie robuste Jurasek, der sowohl im 3-5-2 den linken Joker als auch in einer Viererkette verteidigen kann, war im vergangenen Sommer für stattliche 14 Millionen Euro von Slavia Prag zu Benfica Lissabon gewechselt. Dort war ihm aber der sofortige Durchbruch unter dem deutschen Trainer Roger Schmid nicht gelungen. Auch im Hinblick auf seine EM-Chancen hatte sich Jurasek darauf im Winter nach Hoffenheim verleihen lassen.