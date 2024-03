EM-Eröffnungsspiel 2024: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am 14. Juni 2024 beginnt die Europameisterschaft 2024. Alle wichtigen Infos rund um das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland gibt es hier.

Lang ist es nicht mehr bis zum Beginn der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli spielen insgesamt 24 Teams in 51 Spielen um den Titel. Das Eröffnungsspiel bestreitet traditionell der Gastgeber.

Wann ist das Eröffnungsspiel der EM 2024 statt?

Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft in Deutschland findet am Freitag, den 14. Juni 2024, statt. Eröffnet wird die EM von Gastgeber Deutschland, der in Gruppe A auf Schottland trifft. Anstoß ist um 21 Uhr.

Wo findet das Eröffnungsspiel statt?

Austragungsort des EM-Auftakts 2024 ist die Allianz-Arena in München. Das Stadion, in dem der FC Bayern München sonst seine Heimspiele austrägt, heißt während der Europameisterschafft "Munich Football Arena". Das Fassungsvermögen beträgt 67.000 Fans. Bereits bei der WM 2006 war Deutschland gegen Costa Rica (4:2) in München ins Turnier gestartet.

Wer überträgt das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland live?

Die Übertragungsrechte der EM 2024 in Deutschland liegen bei der Telekom. Wie alle 51-EM-Spielen überträgt MagentaTV auch das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland.

ARD und ZDF erwarben Sublizenzen. Der EM-Auftakt wird im frei empfangbaren TV im ZDF zu sehen sein, außerdem gibt es auch einen Livestream.

Die Übertragungen der weiteren deutschen Spiele im Überblick

Deutschland - Ungarn (19. Juni, 18 Uhr): ARD und MagentaTV

Schweiz - Deutschland (23. Juni, 21 Uhr): ARD und MagentaTV

Bei einem deutschen Weiterkommen würde es im Free-TV im Wechsel weitergehen. Achtel- und Halbfinale würde das ZDF übertragen, Viertelfinale und Finale die ARD.

Wird es eine Eröffnungsfeier geben?

Dass es im Vorfeld des Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland eine Eröffnungsfeier geben wird, gilt als gesichert. Noch hat die UEFA aber keine genauen Pläne bekannt gegeben.