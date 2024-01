EM-Aus für niederländischen Kreisläufer

Die Niederlande muss vor dem ersten Hauptrundenspiel einen personellen Rückschlag verkraften: Kreisläufer Samir Benghanem fällt mit einer schweren Knieverletzung für den Rest des Turniers aus.

In der 42. Minute des Spiels zwischen der Niederlande und Schweden war es plötzlich still geworden in der SAP-Arena in Mannheim. Samir Benghanem, der wegen seines Stirn-Cuts vom Samstag wieder mit einem Turban spielte, hechtete nach einem Abpraller nach einer Parade vom Schweden Thulin und knickte um.

Das Spiel wurde für mehrere Minuten unterbrochen, während sich die Betreuer um Benghanem kümmerten. Bald wurde klar, dass die Verletzung am linken Knie schwerwiegender sein musste und der Kreisläufer verließ das Feld auf einer Trage. Später versuchte er zu gehen - konnte aber nicht mehr auf das Parkett zurückkehren.

Heute brachten die durchgeführten MRT-Untersuchungen Gewissheit, wie der niederländische Verband auf seiner Webseite bestätigte: Staffan Olsson wird auf Benghanem für den Rest des Turniers verzichten müssen. Der 30-Jährige hat sich das Kreuzband gerissen. Für Benghanem wird Martijn Kleijkers von dem niederländischen Klub Kembit Lions sich auf den Weg nach Hamburg machen und in das Team rücken.

In der Hauptrunde wartet gleich ein schwerer Brocken auf die Niederländer: am Mittwoch trifft der Gruppenzweite der Gruppe E auf den amtierenden Weltmeister Dänemark. In den folgenden Spielen warten Duelle mit Norwegen, Slowenien und Portugal.