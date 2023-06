EM-Aus für Knauff: "Hat uns schwer getroffen"

Nächster personeller Rückschlag für die deutsche U 21 vor der EM in Georgien und Rumänien: Ansgar Knauff verpasst das Turnier verletzungsbedingt. Wer erhält seinen Platz?

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft hat zwar ihre Generalprobe für die bevorstehende EM erfolgreich bestritten, aber gleichzeitig einen personellen Tiefschlag erlitten: Ansgar Knauff zog sich nach DFB-Angaben vom Samstag beim 3:1 gegen die Schweiz am Freitagabend einen Schlüsselbeinbruch zu und verpasst damit das Turnier in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli).

"Die Nachricht von Ansgars Verletzung hat uns alle schwer getroffen", sagt Cheftrainer Antonio Di Salvo. "Sein Ausfall ist für ihn persönlich unheimlich schade und für das gesamte Team ein großer Verlust - jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken." Di Salvo hatte bereits vorher in Patrick Osterhage (VfL Bochum), Jordan Beyer (FC Burnley) und Jan Thielmann (1. FC Köln) drei EM-Ausfälle verkraften müssen, durch die sein vorläufiger EM-Kader von alleine auf die erforderlichen 23 Spieler zusammengeschrumpft war.

Di Salvo darf einen Spieler nachnominieren

Für Knauff wird Di Salvo nun aber eine Nachnominierung vornehmen. Das ist laut UEFA-Regularien für derart schwere Verletzung auch nach Bekanntgabe des offiziellen Kaders noch möglich. "Wen wir für ihn nachnominieren, werden wir zeitnah entscheiden", so Di Salvo.

Knauff, der 24 seiner bislang 45 Bundesliga-Einsätze in der abgelaufenen Saison absolvierte (ein Tor, zwei Assists), war im Januar 2022 auf Leihbasis von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Nach eineinhalb Jahren verpflichtete die SGE den 21 Jahre jungen Außenbahnspieler unlängst fest und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus.

Ohne ihn reist die U-21-Auswahl am Sonntag aus ihrem Trainingslager in Südtirol nach Georgien, wo am Donnerstag in Kutaissi gegen Israel der erste EM-Auftritt bevorsteht. Die weiteren Gegner in der Gruppenphase sind Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni). Alle Partien werden um 18 Uhr (LIVE! bei kicker) angepfiffen.