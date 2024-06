EM-Achtelfinale 2024: Termine, Spielorte, Übertragung

Die Vorrunde der Europameisterschaft 2024 neigt sich dem Ende entgegen und die K.-o.-Phase steht vor der Tür. Alle Informationen zum Achtelfinale hier im Überblick.

Von den 24 Mannschaften, die bei der EURO 2024 an den Start gegangen sind, werden 16 ins Achtelfinale einziehen, die wiederum in einem K.-o.-Spiel um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, geht es in die Verlängerung von zweimal 15 Minuten. Steht auch dann noch kein Sieger fest, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Wann finden die EM-Achtelfinals statt?

Die K.-o.-Phase der Europameisterschaft 2024 beginnt am Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr mit der Partie Schweiz gegen Italien. Die letzte Begegnung des Achtelfinals wird am Dienstag, 2. Juli, um 21 Uhr ausgetragen. An den vier Tagen finden jeweils zwei Partien - eine um 18 Uhr und die andere um 21 Uhr - statt.

Wo werden die Achtelfinals der EM 2024 ausgetragen?

Der Auftakt des Achtelfinals findet im Olympiastadion Berlin statt, die DFB-Elf wird in Dortmund spielen. Auch die Spielorte Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München und Leipzig werden jeweils eine Achtelfinalbegegnung austragen. Nur die Spielorte Hamburg und Stuttgart erhalten eine Pause, im Viertelfinale finden dort aber wieder Spiele statt.

Wann und wo spielt Deutschland im Achtelfinale?

Nachdem sich die deutsche Nationalmannschaft als Erster der Gruppe A durchgesetzt hat, wird sie das zweite Achtelfinale am Samstag, 29. Juni, um 21 Uhr bestreiten. Auf wen sie im Signal-Iduna-Park, der zur EM durch die UEFA zum "BVB Stadion Dortmund" umgetauft wurde, treffen wird, steht noch nicht fest. Klar ist nur, dass es sich um den Zweiten der Gruppe B handelt, in der mit England, Dänemark, Slowenien und Serbien alle vier Nationen noch den zweiten Platz erreichen können. Spannende Rechenspiele sind zu erwarten. Die Entscheidung fällt am Abend des 25. Juni.

Wo werden die Achtelfinal-Begegnungen übertragen?

Der Großteil der Achtelfinalbegegnungen wird freizugänglich im Fernsehen und Stream zu verfolgen sein. Für ein Achtelfinale konnte sich RTL - auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ - die Rechte sichern. Sechs weitere Partien, darunter auch das Deutschland-Spiel, werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF im TV und in ihren jeweiligen Mediatheken im Stream übertragen.

Außerdem können die Achtelfinals - sowie alle 51 Spiele der EURO 2024, davon sogar fünf exklusiv - beim Anbieter MagentaTV im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream verfolgt werden. Nach vier exklusiven Vorrundenspielen wird das fünfte Spiel ein Achtelfinalspiel sein. Welches, steht noch nicht fest.

Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick:

29. Juni 2024, 18 Uhr, Berlin: Schweiz - Italien

29. Juni 2024, 21 Uhr, Dortmund: Deutschland - 2. C

30. Juni 2024, 18 Uhr, Gelsenkirchen: 1. C - 3. D/E/F

30. Juni 2024, 21 Uhr, Köln: Spanien - 3. A/D/E/F

1. Juli 2024, 18 Uhr, Düsseldorf: 2. D - 2. E

1. Juli 2024, 21 Uhr, Frankfurt: Portugal - 3. A/B/C

2. Juli 2024, 18 Uhr, München: 1. E - 3. A/B/C/D

2. Juli 2024, 21 Uhr, Leipzig: 1. D - 2. F