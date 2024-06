EM 96: Cool, cooler, Kohler

Zum 50. Geburtstag des VW Golf begeben wir uns auf eine EM-Zeitreise mit Europameister Jürgen Kohler. Teil III: Der dritte Streich 1996 in England.

1996 führte Jürgen Kohler die deutsche Mannschaft bei der Fußball-EM in England als Kapitän ins Turnier. Gegen Tschechien gelang im Auftaktspiel ein 2:0 Sieg - einziger Wermutstropfen: Kapitän Kohler verletzte sich nach kurzer Zeit, zog sich einen Innenbandriss zu und fiel damit für das restliche Turnier aus. Eine bittere Pille! "Ich bin überzeugt, dass wir das Zeug haben, den Titel zu holen", sagte er damals im kicker. Und tatsächlich: Nur wenige Wochen später wurde Deutschland gegen den gleichen Gegner im Londoner Wembley-Stadion zum dritten Mal Europameister, dank des Golden Goals von Oliver Bierhoff - und das mitten im Mutterland des Fußballs. "Matchwinner vom Wembley", titelte der kicker damals. Es ist der bis heute letzte Triumph einer deutschen Mannschaft bei einer Fußball-EM. Im Rahmen des EM-Sieger-Roadtrips von Volkswagen und kicker blickt Kohler auf den dritten deutschen EM-Streich vor 28 Jahren zurück.

Im Golf III mit Halbautomatik-Getriebe fährt Kohler vor das Kölner Geißbockheim. Hier nahm einst die Karriere des Weltklasse-Verteidigers Fahrt auf: Ende der Achtzigerjahre wechselte er als Jungnationalspieler von Waldhof Mannheim zum FC und spielte dort sein erstes internationales Spiel auf Vereinsebene - auswärts bei Royal Antwerp. "Die Euphorie zu jener Zeit war groß. Unter Christoph Daum wurden wir sogar zweimal Vizemeister", erinnert sich Kohler. Köln war sein Sprungbrett für die ganz große Fußballbühne: Über den FC Bayern ging es in den Neunzigerjahren zu Juventus Turin, wo Kohler seine Liebe zu Italien und dem dortigen Lebensstil entdeckte, und schließlich Borussia Dortmund. Kohler gewann in jenem Jahrzehnt nahezu alles: die Deutsche Meisterschaft, die italienische Meisterschaft, den italienischen Pokal, den UEFA-Cup, die Champions League, den Weltpokal, den WM-Titel und natürlich die Europameisterschaft. Er lernte von großen Trainern wie Schlappner, Daum, Heynckes, Trapattoni, Lippi, Hitzfeld, Beckenbauer und Vogts. Und wer war der Größte? "Da jemand hervorzuheben ist kaum möglich. Ich habe von allen etwas Besonderes mitgenommen", erzählt Kohler. Der Dortmunder "Fußballgott" spielte noch bis 2002 beim BVB und holte zum Abschluss seiner Karriere sogar noch seine dritte Deutsche Meisterschaft - der würdige Abschluss einer großen Karriere.

Europameister 1996: Kohler führte die deutsche Mannschaft als Kapitän ins Turnier. Imago

Ankunft am Kölner Rhein-Energie-Stadion. Kohler stellt den Golf ab. In wenigen Tagen finden hier zwei Spiele der deutschen Gruppe statt: Am Samstag spielt Ungarn gegen die Schweiz, gefolgt von Schottland gegen die Schweiz am kommenden Mittwoch. "Es ist für Deutschland auf jeden Fall eine machbare Gruppe. Ich denke, das Halbfinale sollte für unsere Mannschaft das Minimalziel sein - und dann kann viel passieren", sagt Kohler und fügt erwartungsvoll hinzu: "Es wäre an der Zeit, dass wir im eigenen Land mal Europameister werden."