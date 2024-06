EM 24: Der Schlüssel zum Erfolg

Zum 50. Geburtstag des VW Golf begeben wir uns auf eine EM-Zeitreise mit Europameisterin und TV-Expertin Almuth Schult. Teil IV: Das Heimturnier 2024.

Almuth Schult weiß, wie man eine EM gewinnt. Die Torhüterin war 2013 in Schweden dabei, als die deutschen Frauen letztmals Europameister wurden. Diese Erfahrung bringt sie auch in ihren aktuellen Job ein: Für die ARD steht die 66-malige Nationalspielerin bei der Heim-EM in den nächsten vier Wochen als TV-Expertin am Mikro und gibt ihr Wissen an Millionen von TV-Zuschauern weiter. Es ist bereits ihr drittes Turnier in dieser Rolle - nach der EM 2020 und der WM 2022. Schult kommt bei den Zuschauern mit ihrer lockeren Art gut an. Auf der letzten Station des EM-Sieger-Roadtrips blickt sie im Golf GTE auf das Turnier voraus.

In der Wolfsburger Autostadt drückt Schult auf den Einschaltknopf des nagelneuen Golfs. Sportliche 177 PS, von 0 auf 100 km/h in 6,6 Sekunden und jede Menge Fahrspaß: Die 66-malige Nationalspielerin ist sichtlich beeindruckt vom E-Auto. "Sehr modern, und der Bildschirm hier drin ist ja riesig." Die ehemalige Welttorhüterin hat ein besonderes Verhältnis zu Volkswagen: "Mein Opa hat mich früher immer in seinem Golf I vom Kindergarten abgeholt." Nahezu geräuschlos fährt der von Schult gelenkte GTE an der Wolfsburger Volkswagen-Arena vorbei und kommt vor dem AOK-Stadion, die Spielstätte der Frauen des VfL Wolfsburg, zum Stehen. Bei den Wölfinnen hat Schult zwischen 2013 und 2022 ihre größten Erfolge auf Vereinsebene gefeiert: sechsmal Deutsche Meisterin, achtmal Pokalsiegerin und 2014 Champions-League-Siegerin. "Es waren sehr ereignisreiche und erfolgreiche neun Jahre", resümiert die 33-Jährige, die nach einer Babypause im Frühjahr ihr Comeback beim Hamburger SV feierte.

Europameisterin 2013: Schult holte damals als Ersatztorhüterin mit den DFB-Frauen den EM-Titel. fernsehzimmer filmproduktion

Die Autofahrt geht weiter, vorbei an den vier großen VW-Werkstürmen und den zwei gläsernen Autotürmen zurück in die Autostadt. Schult muss gleich weiter nach Dortmund, wo sie beim EM-Spiel zwischen Italien und Albanien im Einsatz ist. Wie bereitet sie sich auf eine solche Partie vor? "Ich informiere mich natürlich sehr genau über die Mannschaften mit ihren Spielern und versuche vorab, möglichst viel Videomaterial zu sichten - dann kann ich die Schlüsselspieler und die Spieltaktik besser einschätzen. Es ist mein Anspruch, alle Mannschaften gleich gut zu kennen." Und wie weit kommt die deutsche Elf? "Julian Nagelsmann hat unsere Erwartungen geweckt. Das Potenzial zum Titelgewinn ist da - nun ist die Tagesform entscheidend." Schult steigt aus dem Auto aus und sperrt ab. Unsere Zeitreise ist zu Ende - wir sind in der Gegenwart angekommen. Heute Abend beginnt sie also, die Heim-EM. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob neue EM-Helden geboren werden. In diesem Sinne: Lasst die Spiele beginnen!