EM 24: Alle Kommentatoren und Experten im Überblick

Insgesamt vier Anbieter übertragen die Spiele der Europameisterschaft in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli. Ein Überblick über alle Kommentatoren und Experten.

Insgesamt 51 Spiele stehen bei der diesjährigen Ausgabe der Europameisterschaft in Deutschland an. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli rollt der Ball in zehn Stadion quer durch die ganze Bundesrepublik. Insgesamt vier Anbieter sicherten sich für das größte kontinentale Fußballturnier Übertragungsrechte. Der zahlungspflichtige Pay-TV Sender sowie Streamingdienst MagentaTV sicherte sich die Rechte zu allen 51 Spielen der EM, fünf Spiel davon exklusiv. Über eine Sublizenz erwarb der öffentlich-rechtliche Rundfunk in persona von ARD und ZDF jeweils 17 Spiele, genauso wie RTL, das während der EM weitere zwölf Begegnungen im Free TV zeigt.

Während die öffentlich-rechtlichen Sender zum Großteil auf aus der Vergangenheit bekannte Gesichter setzen, geschieht bei MagentaTV und RTL ein Novum: Dank einer Kooperation zwischen der Deutschen Telekom und RTL Deutschland werden erstmals bei einer Europameisterschaft Spiele gemeinsam ausgestrahlt. Hierfür stellen die beiden Anbieter gemeinsam ein prominentes Team zusammen.

Das Team der ARD im Überblick:

Moderatoren: Alexander Bommes, Esther Sedlaczek

Kommentatoren: Tom Bartels, Gerd Gottlob, Christina Graf

Experten: Thomas Broich (Taktik), Thomas Hitzlsperger, Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger

Schiedsrichter-Experten: Bibiana Steinhaus-Webb, Lutz Wagner

Reporterin im DFB-Quartier: Lea Wagner

Das Team des ZDF im Überblick:

Moderatoren: Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein

Kommentatoren: Claudia Neumann, Oliver Schmidt, Martin Schneider

Co-Kommentatoren: Hanno Balitsch, Moritz Volz

Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker

Weitere Expertinnen im EM-Studio: Laura Freigang, Friederike Kromp, Kathrin Lehmann

Schiedsrichter-Experte: Manuel Gräfe

Reporter im DFB-Quartier: Amelie Stiefvatter, Sven Voss

Das gemeinsame Team von MagentaTV und RTL im Überblick:

Moderatoren: Jan Henkel, Johannes B. Kerner, Florian König, Anna Kraft, Anna Sara Lange, Laura Papendick, Thomas Wagner, Laura Wontorra, Jana Wosnitza

Kommentatoren: Steffen Freund, Jonas Friedrich, Wolff Christoph Fuss, Marco Hagemann, Markus Höhner, Jan Platte, Christina Rann, Christian Straßburger, Benni Zander

Experten: Michael Ballack, Manuel Baum (Analyse), Tim Borowski (Taktik), Robin Gosens, Owen Hargreaves, Thomas Helmer, Tabea Kemme, Lothar Matthäus, Shkodran Mustafi

Schiedsrichter-Experte: Patrick Ittrich

Reporter im DFB-Quartier: Thomas Wagner