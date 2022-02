EM 2032: Italien macht Ernst

Zweimal war Italien schon Gastgeber einer Europameisterschaft, auch 2032 soll der Pokal im Land des amtierenden Titelträgers überreicht werden.

Wird der EM-Pokal 2032 in Italien vergeben? imago images/LaPresse

2028 oder 2032? Vor gut zwei Wochen hatte der italienische Fußball-Verband FIGC noch für beide Termine sein Interesse bekundet. "Wir werden eine der beiden Optionen prüfen", hatte FIGC-Boss Gabriele Gravina erklärt. Seit Montagabend ist aber klar, dass das Ziel 2032 ist.

Der FIGC habe die UEFA über seine Bewerbung für die Euro 2032 informiert, teilte der nationale Verband mit.

Am 23. März läuft die Bewerbungsfrist ab. Wer sich neben Italien dann um die Ausrichtung der Endrunde in zehn Jahren anbieten will, wird sich zeigen. Bislang hat Russland ebenfalls Interesse bekundet.

Die Italiener waren bislang zweimal Gastgeber bei einer EM, 1968 holten sie im eigenen Land den Titel, 1980 wurde die DFB-Auswahl in Rom mit einem 2:1 gegen Belgien Europameister.

Für die Endrunde 2028 kandidieren Großbritannien und Irland gemeinsam, wie sie ebenfalls am Montag bekanntgaben. Bis zum 12. April 2023 müssen alle Kandidaten ihr Projekt vorstellen. Der oder die Gastgeber sollen im September 2023 bekanntgegeben werden.

Die EM 2024 findet in Deutschland statt.