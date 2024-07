EM 2028: Wann und wo findet die Fußball-EURO 28 statt?

Alle vier Jahre findet im Fußball eine Europameisterschaft statt, 2028 damit insgesamt zum 18. Mal. Wo und wann wird die Fußball-EURO 2028 ausgetragen?

Seit wann gibt es die Europameisterschaft?

Die Fußball-Europameisterschaft findet alle vier Jahre statt, teilnehmen dürfen diejenigen Länder, welche im Fußballverband der UEFA beheimatet sind. Diese organisiert das Fußballturnier, das den kontinentalen Meister ermittelt. Zum ersten Mal gab es eine Europameisterschaft 1960 unter dem Namen Europapokal der Nationen. Auch 1964 hieß das Turnier noch so, erst im Anschluss erklärt die UEFA den Wettbewerb zur Europameisterschaft. 2028 wird insgesamt zum 18. Mal ein Europameister ermittelt.

Wann findet die EM 2028 statt?

Traditionell findet die Europameisterschaft zwischen zwei europäischen Vereins-Spielzeiten statt. Diese gehen in Europa meist bis Mai und beginnen wieder Anfang August, deshalb findet die Europameisterschaft zwischen Juni und Juli statt. Bei der Europameisterschaft in Deutschland 2024 fand das erste Spiel am 14. Juni 2024 statt, das Finale war dann genau einen Monat später am 14. Juli. 2028 geht die EM vom 16. Juni bis zum 16. Juli.

Wo findet die EM 2028 statt?

Die EURO 28 wird gleich in fünf verschiedenen Ländern ausgetragen und damit in so vielen Ländern wie noch nie. Gastgeber sind dabei das Vereinigte Königreich Großbritannien, bestehend aus den Ländern England, Wales, Schottland und Nordirland sowie Irland. Dass mehr als ein Land als Austragungsort für eine Europameisterschaft dient, ist dabei nicht unbedingt neu. Bereits 2000 (Belgien/Niederlande), 2008 (Österreich/Schweiz) und 2012 (Polen/Ukraine) waren jeweils zwei Länder die offiziellen Gastgeber.

Und auch die 19. Europameisterschaft wird in zwei verschiedenen Ländern ausgetragen: Italien und die Türkei haben sich gemeinsam beworben und den Zuschlag erhalten.

Was sind die Besonderheiten der EM 2028?

Zwar stehen die Gastgeberländer bereits seit Oktober 2023 fest, allerdings könnte es gut sein, dass sich eines der Länder doch noch zurückziehen muss. Nordirlands Vorhaben eines Neubaus eines Stadions im Westen der Hauptstadt Belfast ist ins Stocken geraten, es fehlt am Geld und keine beteiligte Partei ist momentan bereit, die finanzielle Lücke zu schließen. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, würde Nordirland als Gastgeber ausscheiden.

Unabhängig davon stellt sich außerdem die Frage, welche Teams der Gastgeberländer automatisch qualifiziert sind. Bereits in der Vergangenheit hatte die UEFA bei Turnieren, die in zwei Ländern ausgetragen wurden, beiden Ausrichtern einen Startplatz gegeben. Demnach dürften Italien und die Türkei davon ausgehen, 2032 direkt dabei zu sein.

Anders sieht die Sache für 2028 aus, denn da sind es gleich vier bis fünf Ausrichter. Die englische Times berichtete bereits vor Monaten, dass geplant sei, dass alle fünf Länder regulär an der Qualifikation teilnehmen sollen und nur die Mannschaften, die es nicht auf regulärem Weg schaffen, die zwei Gastgeber-Tickets erhalten würden. Unbeantwortet ist dabei aber nach wie vor die Frage: Was passiert, wenn sich mehr als zwei Gastgeber nicht auf regulärem Weg qualifizieren? Wohl auch deshalb gibt es noch keine endgültige Entscheidung in diesem Punkt. 2024 hatten sich nur England und Schottland für die Europameisterschaft qualifiziert.