EM 2024 soll "Spuren in der Gesellschaft hinterlassen" - Finalort noch offen

An Deutschlands bislang letztem EM-Titel hatte Oliver Bierhoff als Finaltorschütze 1996 maßgeblichen Anteil. Über das am Dienstagabend im Berliner Olympiastadion enthüllte Logo der EURO 2024 sagt der DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie: "Es passt voll in den Zeitgeist und hat viele Inhalte."

Philipp Lahm am Dienstag in Berlin - im Hintergrund das Logo der EM 2024. AFP via Getty Images

Zum symbolischen Zeitpunkt, um 20.24 Uhr, begann am Dienstag die Lightshow im Olympiastadion. Enthüllt wurden unter den Augen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, Turnierdirektor Philipp Lahm und zahlreicher Politiker Logo und Slogan der Europameisterschaft 2024, die in zehn deutschen Städten ausgetragen wird.

Die Grundfarben des Turnierlogos sind den Landesflaggen der 55 UEFA-Mitgliedsverbände in verschiedenen Kombinationen entlehnt. Die Form des Logos ist eine Referenz ans Dach des vor der Heim-WM 2006 umgebauten Berliner Olympiastadions, im Zentrum steht der Henri-Delaunay-Pokal, umringt von 24 Farbfeldern, die für die Zahl der Endrundenteilnehmer stehen. Das Motto der EM 2024 lautet "United by Football. Vereint im Herzen Europas".

Von nun an habe das Turnier "eine Markenidentität, die die gemeinsame Zielsetzung der UEFA, des DFB und der Austragungsstädte widerspiegelt: eine EM-Endrunde für alle", sagte Ceferin. "Über vier Wochen hinweg werden wir vereint im Herzen Europas sein."

Da hat man die Hoffnung wie 2006, dass unsere Gesellschaft wieder einen Tick näher zusammenrückt. Philipp Lahm

"Es soll ein Fußballfest sein und ein Fest für alle. Das spiegelt sich im Logo wider und im Slogan", sagte Lahm, als Spieler 2014 Weltmeister. "'United by Football. Vereint im Herzen Europas' - das trifft es ganz genau, was wir mit der EURO bewerkstelligen wollen. Es ist für unser ganzes Land wichtig, dass wir immer wieder solche Großereignisse haben. 2024 wird die WM 18 Jahre vergangen sein - eine neue Generation erlebt wieder ein Turnier. Da hat man die Hoffnung wie 2006, dass unsere Gesellschaft wieder einen Tick näher zusammenrückt."

Lahm bekräftigte ebenso wie Ex-Nationalspielerin Celia Sasic, die ebenfalls im EURO-Organisationsteam arbeitet, den Anspruch, mit dem Turnier Akzente über den Sport hinaus setzen zu wollen. "Wir können den Fußball wieder ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft bringen und bestimmte Themen wie Nachhaltigkeit und Vielfalt voranbringen", sagte Sasic. "Wir haben jetzt das Logo, jetzt wird alles ein bisschen greifbarer."

Lahm: "Es geht um Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt, Gemeinwohl"

Lahm erklärte: "Wir wollen Spuren hinterlassen in der Gesellschaft. Es geht um Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt, Gemeinwohl. Das sind Themen, die wir angehen wollen - gemeinsam mit vielen Partnern und jedem Einzelnen bei uns im Land." Man habe noch knapp drei Jahre bis zum Turnier, "das hört sich lange an, ist aber gar nicht mehr so lange".

Nach dem Startschuss in Berlin unterstrich DFB-Direktor Bierhoff die Bedeutung und Kraft eines Ereignisses wie der EURO 2024: "In der Organisation haben wir immer wieder gezeigt, dass Deutschland das hervorragend meistert. Viele denken an 2006 zurück. Die Vorfreude kommt jetzt, wenn die Stadien wieder voller werden und die Menschen sich wieder mehr treffen können. Ich bin überzeugt davon, dass es ein Riesenfest wird und eine Riesenmöglichkeit für Deutschland, sich Europa und der Welt zu präsentieren."

Den teilnehmenden Teams werde der Gastgeber "optimale Bedingungen" bieten, "wir haben viele gute Stadien und Trainingsmöglichkeiten". Und jetzt auch ein Logo, das Bierhoff gefällt: "Ich finde das wirklich sehr gelungen. Da ist alles dabei. Das Farbenfrohe passt. Es ist schlicht und trotzdem sehr bunt. Und es weckt Vorfreude auf dieses Turnier."

Finale in Berlin? "Steht einfach noch nicht fest"

Die 17. Fußball-EM soll im Sommer 2024 mit 24 teilnehmenden Nationen in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Stuttgart ausgetragen werden. Die Endrundenauslosung soll im Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg steigen, das internationale Medienzentrum wird in Leipzig angesiedelt.

Stattfinden soll das Turnier mit 51 Partien vom 14. Juni bis 14. Juli 2024. Die Entscheidung über den Finalort, für den Berlin als Favorit gilt, ist offiziell noch offen. Auf eine entsprechende Nachfrage sagte Lahm am Dienstagabend: "Das kann ich noch nicht beantworten, weil es einfach noch nicht feststeht. Es wird circa im März nächsten Jahres vom UEFA-Exekutivkomitee entschieden."