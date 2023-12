EM 2024: Anstoßzeiten und Termine

Bis zum Beginn der Europameisterschaft in Deutschland ist es zwar noch etwas hin, spätestens seit der Gruppenauslosung stehen die Rahmenbedingungen aber so gut wie fest. Ein Überblick zu den Anstoßzeiten und wichtigsten Terminen ...

Bis zum Beginn der Europameisterschaft in Deutschland ist es zwar noch etwas hin, spätestens seit der Gruppenauslosung stehen die Rahmenbedingungen aber so gut wie fest. Ein Überblick zu den Anstoßzeiten und wichtigsten Terminen ... IMAGO/Eibner

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es in Gruppe A der Heim-EM 2024 mit Schottland, Ungarn und der Schweiz zu tun. Mittlerweile ist bereits bekannt, zu welchen Zeiten und Tagen die Partien der Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen werden.

Um wie viel Uhr finden die EM-Spiele statt?

Gastgeber Deutschland wird das Turnier am 14. Juni in der Münchner Allianz-Arena gegen die schottische Auswahl eröffnen. Das EM-Auftaktspiel startet dabei um 21 Uhr und ist das einzige Duell an jenem Freitag.

Es wird derweil drei verschiedene Anstoßzeiten bei der EM geben, die am darauffolgenden Samstag schließlich erstmals zur Geltung kommen werden. Während die Schweiz um 15 Uhr in Köln auf Ungarn trifft, duellieren sich Spanien und Kroatien ab 18 Uhr im Berliner Olympiastadion. Den Abschluss am zweiten EM-Tag bilden Italien und Albanien, deren Aufeinandertreffen entsprechend wieder um 21 Uhr angepfiffen wird.

Die Anstoßzeiten werden generell also nicht variieren, selbstverständlich werden aber nicht jeden Tag jeweils drei Spiele ausgetragen. Am Dienstag, den 18. Juni, findet beispielsweise kein Spiel um 15 Uhr, sondern stattdessen nur eine 18- sowie eine 21-Uhr-Partie statt.

Die wichtigsten Termine der EM 2024

Ein ähnliches Bild lässt sich auch am dritten und damit letzten Gruppenspieltag erkennen, der zwischen dem 23. und 26. Juni über die Bühne gehen wird. Aus Gründen der Chancengleichheit finden pro Gruppe beide abschließenden Duelle gleichzeitig statt - um 15 Uhr rollt der Ball am dritten Gruppenspieltag indes in keinem Stadion.

Zu weiteren Spielen um 15 Uhr wird es auch in der Folge nicht mehr kommen, denn alle K.-o.-Rundenpartien sind entweder um 18 Uhr oder 21 Uhr angesetzt. Während dies sowohl im Achtel- (29. Juni bis 2. Juli) als auch im Viertelfinale (5. Juli bis 6. Juli) noch der Fall ist, lautet die Anstoßzeit im Anschluss immer 21 Uhr. Nach den beiden Halbfinalbegegnungen (9 Juli und 10. Juli) wird also auch das Endspiel in Berlin am 14. Juli um 21 Uhr starten.

Wann spielt Deutschland bei der EM 2024?

Nach dem Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland (21 Uhr) empfängt das DFB-Team am zweiten Gruppenspieltag die ungarische Nationalmannschaft in Stuttgart (19. Juni, 18 Uhr). Im Frankfurter Deutsche-Bank-Park endet die Gruppenphase für Deutschland schließlich am 23. Juni (21 Uhr) im Zuge des Duells mit der Schweiz.

Sollte das deutsche Team die Gruppenphase überstehen, gibt es drei Szenarien, wie das Turnier für die Gastgeber weitergehen würde. Der unkomplizierteste Weg wäre hierbei, die Gruppe A als erst- oder zweitplatziertes Team abzuschließen. Wird die DFB-Elf Gruppenerster, kommt es am 29. Juni im Achtelfinale ab 21 Uhr zum Aufeinandertreffen mit dem Zweitplatzierten aus Gruppe C (Dänemark, England, Serbien, Slowenien). Beendet Deutschland seine Gruppe auf Rang zwei, steht am selben Tag um 18 Uhr ein Achtelfinalduell mit dem zweitbesten Team aus Gruppe B (Albanien, Italien, Kroatien, Spanien) bevor.

Doch selbst wenn die deutsche Mannschaft in Gruppe A lediglich auf dem dritten Platz landen würde, könnte es noch mit einem Ticket für das Achtelfinale klappen - so qualifizieren sich nämlich auch die vier besten Gruppendritten für die K.-o.-Runde. Je nach Konstellation würde das DFB-Team in diesem Fall entweder auf den Erstplatzierten aus Gruppe B (30. Juni, 21 Uhr), den Erstplatzierten aus Gruppe F (1. Juli, 21 Uhr) oder auf das beste Team aus Gruppe E (1. Juli, 18 Uhr) treffen.