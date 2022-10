Elversbergs Woltemade trifft vier Mal im Pokal - Platzt der Knoten auch in der Liga?

Die SV Elversberg überzeugte am Dienstagabend beim 12:0 im Saarlandpokal gegen den 1. FC Besseringen auf ganzer Linie. Allen voran Nick Woltemade.

Die SV Elversberg ist aktuell die Mannschaft der Stunde in Liga 3. Nachdem die Sportvereinigung in der vergangenen Saison den Sprung aus der Regionalliga in den Profibereich schaffte, rangiert sie nun mit 25 Punkten aus elf Ligaspielen auf dem ersten Tabellenplatz der 3. Liga und steht nach dem Sieg über Bayer 04 Leverkusen außerdem in der 2. Runde des DFB-Pokals.

Im Rahmen des Saarlandpokals gastierte das Team von Coach Horst Steffen am Dienstagabend beim Landesligisten 1. FC Besseringen. Am Ende stand ein 12:0 für die SVE auf der Anzeigetafel, was somit den Achtelfinaleinzug bedeutete. Vor allem ein Akteur stach aus der breiten Masse heraus - Nick Woltemade.

Woltemade trifft gleich vier Mal

Der 20-jährige Stürmer wurde im Sommer nach zwölf Jahren beim SV Werder Bremen ins Saarland verliehen, um bei der SVE Spielpraxis sammeln zu können. Nachdem er in der Liga bisher nur in fünf Partien zum Einsatz kam und dabei eine Vorlage leistete (kein Tor, kicker-Notenschnitt 3,33), konnte er am Dienstagabend gleich vier Mal einnetzen. Woltemade traf zum zwischenzeitlichen 3:0, 5:0, 7:0 und 9:0. Neben dem gebürtigen Bremer schossen sich Luca Schnellbacher, Luca Menke, Eros Dacaj, Valdrin Mustafa, Israel Suero Fernandez und Tobias Mißner auf die Torjägerliste.

Erst Viktoria Köln, dann Bochum im Pokal

Bleibt abzuwarten, ob bei Woltemade nun auch im Ligabetrieb der Knoten platzt. Die SV Elversberg hat, bevor sie am kommenden Dienstagabend ab 20.45 Uhr den Erstligisten aus Bochum zur 2. DFB-Pokal Runde empfängt, noch ein Auswärtsspiel beim FC Viktoria Köln vor der Brust (Samstag, 14 Uhr).